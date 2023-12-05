عبد المنعم سعيد: السيناريو الأسوأ للجميع تحول ما يحدث بغزة لحرب إقليمية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن السيناريو الأسوأ للجميع هو تحول ما يحدث في غزة بين الإحتلال والمقاومة إلى حرب إقليمية، مؤكداً أن المنطقة منقسمة منذ الربيع العربي إلى فريقين أحدهما يتجه للتعمير مثل: مصر، و الأخر يروج للمعارك.

عبد المنعم سعيد: العرب داخل إسرائيل لم يتمكنوا من الأتحاد و خلق قوة سياسية مؤثرة على الحكومة



وأضاف عبد المنعم سعيد خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"المذاع عبر فضائية "dmc"، أن إيران سبق لها ولغمت البحر الأحمر من أجل إعاقة عمليات الملاحة، لافتاً إلى أن 7 أكتوبر نتيجة تداعيات عديدة لإعادة بناء وتشكيل الإقليم.

وأشار عبد المنعم سعيد الخبير والمفكر الاستراتيجي إلى، أن العرب داخل إسرائيل لم يتمكنوا من الأتحاد وخلق قوة سياسية مؤثرة على الحكومة، مضيفاً أن تدخلات نتنياهو في الشأن القضائي أشعلت إسرائيل على مدار عام كامل.

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