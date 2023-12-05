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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: مصر لديها أوراق كثيرة إزاء الأحداث الجارية في قطاع غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن مصر لديها أوراق كثيرة إزاء الأحداث الجارية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها قوة ولكنها "رشيدة".

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وأضاف رشوان، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هناك منحنى خطير في القضية الفلسطينية مبني على تصرفات غير محسوبة، ومصر ستدافع عن مصالحها، وهذا الكلام صدر عن وزير الدفاع أمس في كلمته بمعرض إيديكس 2023 في حضور رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقيادات القوات المسلحة المصرية".

وتابع الكاتب الصحفي: "مصر ليس لديها استعداد لتصفية القضية الفلسطينية، فأي عملية مقاومة تحدث من جانب الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية ضد جيش الاحتلال، وبالتالي فإن الاحتلال سيعتبر هذا الأمر اعتداءً عسكريا من مصر، وهذا يدخل المنطقة إلى آفاق لا يفكر أحد فيها الآن".

وأكد: "إسرائيل حققت مكسبا هائلا طوال الـ44 سنة وهو السلام مع مصر، فهي لم تحقق شيئا مع أي طرف في العالم العربي إلا عبر المرور بالسلام مع مصر، وهي تدرك ذلك، ولم تشهد أي حروب مع دول طوال هذه الفترة، ولكن مع بعض المنظمات".

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