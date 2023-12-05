نتنياهو: طريقة وحيدة لإنهاء الحرب على غزة

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال نتنياهو، إن “الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب القضاء على حماس بضربة قاضية”.

وأضاف: “أصدقاءنا في العالم الذين يضغطون من أجل نهاية سريعة للحرب.. الطريقة الوحيدة بالنسبة لنا لإنهاء الحرب، وإنهائها بسرعة، هي استخدام القوة الساحقة ضد حماس.. القوة الساحقة من أجل تدميرها”.

وتابع قائلا: “أولئك الذين يريدون نهاية سريعة للحرب يجب أن يفهموا ذلك.. عليكم الوقوف معنا، والوقوف مع إسرائيل”.

استهداف نصف قادة كتائب حماس

وسلط رئيس الوزراء الإسرائيلي، الضوء على مزاعم الجيش الإسرائيلي في قتل “حوالي نصف قادة كتائب حماس”.

وحسب “تايمز أوف إسرائيل”، فإن حركة حماس لديها حوالي 24 كتيبة تقاتل في غزة.

حصار خان يونس وجباليا

وقال نتنياهو: “نحن نقوم بتصفية الحسابات مع كل من اختطف وشارك في هجوم 7 أكتوبر.. لن ننسى ولن نغفر”، مضيفا أنه “مع استمرار العملية البرية في الأيام الماضية، اهتزت الأرض في خان يونس وجباليا وحاصرنا كليهما ... لا يوجد مكان لا نصل إليه”.