بيان عاجل من نتنياهو بشأن تدخل قوات دولية في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن للقوات الدولية ضمان نزع سلاح غزة، مشيرا إلي أن نزع سلاح قطاع غزة لا يمكن ضمانه إلا من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأضاف نتنياهو، أن “هناك قوة واحدة فقط قادرة على الاهتمام بنزع السلاح من غزة.. هذه القوة هي الجيش الإسرائيلي”.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه “لا يمكن تحميل أي قوة دولية المسؤولية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن نتنياهو، كشف خلال لقائه مع ممثلي أهالي الأسرى الإسرائيليين عما طالبت به حركة حماس مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو بحسب الصحيفة: إن إسرائيل كانت مستعدة للإفراج عن المزيد الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، مشيرا إلى أن من أوقف الصفقة هي الحركة.

وأضاف نتنياهو: لم نتمكن من إطلاق سراح الجميع، فالثمن الذي يريدونه ليس الأسرى، بل دولة إسرائيل بأكملها".