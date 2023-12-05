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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن خسائر شركات الطيران الإسرائيلية بسبب الحرب في غزة

صدى البلد

كشفت شركات الطيران في إسرائيل عن حجم خسائرها المالية بعد الحرب التي يخوضها جيش الاختلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث استمر إلغاء الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل بسبب مخاوف أمنية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن شركات الطيران الإسرائيلية خسرت مجتمعة ما يقرب من 155 مليون دولار نتيجة إلغاء الرحلات الجوية منذ بدء الحرب مع حماس في غزة. 

وطالبت شركات الطيران اليوم الثلاثاء بتعليق قانون الطيبي الذي يمنح العملاء تعويضات مالية بسبب الرحلات الملغاة.

وفي لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست، عضو الكنيست ديفيد بيتان عن حزب الليكود قال شلومي زعفراني، نائب رئيس التجارة في شركة العال الإسرائيلية، إنه في 7 أكتوبر، قامت الشركة طوعا برحلات إضافية، على الرغم من أنها ليست مملوكة للحكومة.

وأكد أن الشركة ملتزمة بتقديم خدمة استثنائية وعدم استغلال الوضع لتحقيق الربح وسلط الزعفراني الضوء على الدور الحيوي للطيران الإسرائيلي، قائلاً: "لو لم تكن شركة العال موجودة، لكان المطار على وشك الإغلاق ونحن نتعامل مع ما يقرب من 80٪ من الحركة الجوية - وهو أمر غالبًا ما يتم تجاهله".

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