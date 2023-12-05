عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. اليمين المتطرف يطالب بإلغاء امتيازات المهاجرين من الجزائر

صدى البلد

كشفت تقارير إعلامية في فرنسا عن نية المعارضة اليمينية الضغط على الحكومة حول موضوع الهجرة، عن طريق مطالبتها في الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968 ومراجعة بنود دستورية بهذا الصدد. 

وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودة قرار تدعو إلى إلغاء الاتفاق، بلبلة داخل الأغلبية الرئاسية، بحسب وصف تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء. 

وأدرج المقترحان في رأس قائمة جدول الجمعية الوطنية ليوم الخميس المقبل المخصص لكتلة "الجمهوريين" (يمين) التي تعد حوالى ستين نائبا من أصل 577.

وحتى لو أنه من المرجح رفض المقترحين، فإن اليمين يسعى من خلالهما إلى تجسيد "الحزم" الحقيقي في مسائل الهجرة بنظر الرأي العام، حسب ما أفيد داخل التكتل.

وبعد نقاش داخلي، أوضحت نائبة رئيس الحزب ماري لوبيك أن المجموعة "انضمت في نهاية المطاف إلى موقف الغالبية القاضي بالتصويت ضده" حتى لو "كنا جميعنا موافقين على أن الاتفاق لم يعد يعمل".

ويقضي الاتفاق الموقع عام 1968 في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات ولا سيما استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".

كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.

ويعتبر نواب "الجمهوريين" أن ذلك يوازي "حقا تلقائيا في الهجرة" في وقت يهدف مشروع قانون حكومي من المتوقع مواصلة مناقشته في الجمعية الوطنية في 11 ديسمبر إلى "ضبط الهجرة" بصورة أفضل.

وترى لوبيك أن إصدار قرار برلماني "لا معنى له، إنه إساءة موجهة إلى الجزائر في وقت تحسنت علاقاتنا في الأشهر الأخيرة".

وندد المعسكر الرئاسي المعارض لمثل هذه التدابير، بـ"فريكسيت في مجال الهجرة"، بحسب كلمة مستوحاة من بريكست وتعني خروجا فرنسيا عن الإجماع الأوروبي.

والمسعى الأساسي الخميس بحسب أحد مسؤولي الجمهوريين، هو "إبداء موقف واضح وحازم بشأن الهجرة، في مواجهة ادعاءات الغالبية الكاذبة".

فرنسا الجزائر الهجرة اليمين الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

ترشيحاتنا

اشتعال النيران في جسد عارضة أزياء أثناء تلقيها هذا العلاج بتايلاند|ما القصة؟

بـ40 مليون جنيه.. محمود فوزي: تأهيل 4300 مدرسة تستوعب 120 ألف فصل

ماتش تقيل .. ميدو يصدم جماهير اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي

تراجع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم .. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

إيهاب الكومي: مفيش مشكلة مع فيتوريا.. واعتذرت عن خبر وساطة الزمالك

حكومة حماس: 61% من المنازل والوحدات السكنية في غزة دُمرت بالكامل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ جوالة وطائرات بدون طيار|الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس 2023.. صور

لأول مرة|تركيا تشارك في معرض إيديكس للسلاح وتعرض منتجات دفاعية حديثة.. صور

برقم صادم.. سعر فستان مي فاروق في حفل روائع السنباطي

في ذكرى تأسيس مزاد كريستيز.. ضم أغلى لوحة بيعت بتاريخ المزادات

فيديو

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ