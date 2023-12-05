لوقف الحرب في غزة.. وزير الخارجية يلتقي بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية عقد اجتماعات موسعة في مجلس الشيوخ الأمريكي فور وصوله إلى العاصمة واشنطن.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، في منشور عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على منصة "إكس" أن لقاءات شكري في واشنطن، تناولت العلاقات الثنائية وجهود وقف الحرب على قطاع غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، كما تم بحث القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتوجه وزير الخارجية فجر الثلاثاء ٥ ديسمبر الجاري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في زيارة ثنائية يلتقي خلالها مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما في ذلك رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية الأمريكية في الكونجرس الأمريكي، وذلك بهدف دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وستشمل زيارة وزير الخارجية أيضاً عقد لقاءات مع عدد من مراكز الفكر والأبحاث الأمريكية، بالإضافة إلى المشاركة في لقاءات إعلامية.

وسيعقب الزيارة انضمام وزير الخارجية للوفد الوزاري العربي الإسلامي المقرر أن يزور واشنطن يوم ٧ ديسمبر، حيث سيعقد الوفد لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي وعدد من أعضاء الكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية سعياً لوقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة اتصالاً بالتكليف الصادر عن القمة العربية/الإسلامية الأخيرة.