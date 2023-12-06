رئيس منظمة حقوق الإنسان: المصريون بالخارج أبهرونا بشكل كبير على التصويت بالانتخابات|فيديو

قال الدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، إن هناك زيادة في تصويت المصريين بالخارج في الإنتخابات الرئاسية 2023، مؤكداً أنه يتوقع إن إهتمام المصريين بأحداث غزة أنعكس بشكل كبير على شهورهم بالإنتماء للوطن، و المشاركة في صناعة المستقبل.

رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:جميع المؤشرات أكدت كثافة التصويت



وأضاف عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال لقائه عبر فضائية "الحياة"، ان الإنتخابات هي الطريق الوحيد للتداول السلمي للسلطة، معلقاً:" الحياة اليوم - د. عصام شيحه: المصريين أبهرونا في الخارج بشكل كبير جداً على التصويت في الانتخابات"



وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:"جميع المؤشرات أكدت كثافة التصويت ، و لأول مرة كان هناك عدداً كبيراً من الشباب"