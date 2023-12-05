محافظ بني سويف يتابع خطة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اجتماعاً ، لمراجعة خطة المحافظة الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام ، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة.

ناقش المحافظ موقف جاهزية المقار الانتخابية ولجان الاقتراع والتصويت، والاطمئنان على توافر كافة التجهيزات بها وأعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والمطلوبة من أماكن الانتظار ،وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها، وموجها بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها ، مؤكداً على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت.