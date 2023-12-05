جامعة بني سويف تكرم طالب حصد لقب بطل العالم في رفع الأثقال

كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الطالب محمد عبد المنعم سيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة، لحصوله على لقب أول العالم وميدالية ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال بدولة المكسيك2023، وذلك بحضور الدكتور أيمن غنيم رئيس قسم المنازلات والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية، والكابتن محمد فاروق مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإيمان حسين نور الدين مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ببى سويف.



وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة لا تدخر جهداً في تقديم كل أشكال الدعم لأبنائها المتفوقين رياضياً في جميع الألعاب الرياضية لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى، لافتاً إلي أن هذا الإنجاز يضاف لسجل إنجازات الجامعة في المجالات الرياضية.

وأضاف أن تكريم المتميزين رياضياً يعد تحفيزاً لهم للحصول على المزيد من الألقاب الرياضية المتقدمة في المنافسات والمسابقات الرياضية القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن الطالب محمد عبد المنعم هو أبن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وسبق وحصل لقب أول عرب أفريقيا في البطولة العربية الإفريقية مضيفاً لرصيده عدد 6 ميداليات في هذه البطولة.