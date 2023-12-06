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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير راغب: خسائر حماس لم تكن كبيرة بالمرحلة الأولى من حرب غزة

صدى البلد

أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية و الدراسات الاستراتيجية، أن المرحلة الأولى بالحرب كان بها نوع من أنواع ترشيد استهلاك القوى، معقبا: " خسائر حماس لم تكن كبيرة في المرحلة الأولى من الحرب على غزة".

وأضاف "راغب"، خلال مداخلته ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على شاشة MBC مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن خسائر الجانب الإسرائيلي كانت مناسبة، منوها إلى أنه هناك 1000من المصابين منهم 202 حالة خطر، و 370 تقريبا حالات متوسطة و الباقي إصابات خفيفة.

ظرف المعركة مختلف بـ خان يونس

وأوضح "راغب"، أن المرحلة الثانية لم تقف بالتفاوض إلا عندما أدركت إسرائيل أن خسائرها كابدة، بالتالي المقاومة الفلسطينية قد نزلت بكل القوى المناسبة، لافتا إلى أن ظرف المعركة في خان يونس مختلف، و ذلك بسبب أن عرض القطاع عريض و به مناطق زراعية و أراضي صحراوية و مناطق أشبه بالوديان.

سمير راغب الحرب خسائر حماس غزة حماس إسرائيل المقاومة الفلسطينية خان يونس

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