"تحول الدولة المصرية إلى مركز إقليمي للطاقة" ضمن سلسلة محاضرات بثقافة الطفل بالأقصر

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للتسامح".

أوضح همام محمد تعريف التسامح بصفة عامة ومانص عليه القرآن والسنة النبوية في التسامح، والتسامح أمر ضروري في إقامة علاقات حميمة في المجتمع، وثمرات التسامح أجرها الجنة عند الله وغرس صفات التسامح بين الناس

وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "تحول الدولة المصرية إلى مركز إقليمي للطاقة" أوضح يحيى أحمد الهدف لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، والخطوات التى اتخذتها مصر لتحقيق ذلك، ودور المواطن المصري لتحقيق هذا الهدف الأسمي، بجانب ذلك أعد القصر دوري ثقافي لرواد القصر قدمته إيمان صلاح، نفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية دوري ثقافي قدمته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية، كما نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية نفذتها عفاف إبراهيم.

وتقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى وينظمها فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى حيث، أعدت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر أحمد علي.

وألقى عدة قصائد بعنوان "صرخة طفل، ظلال واصداء، شوق، صمت"، وأعد قصر ثقافة حسن فتحي عرض إنشاد ديني للمنشد على سيد بعنوان "صل يارب على المختار"، كما أقام قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي بعنوان "حائر بلا وطن "، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر الاجتماع الأسبوعي لنادي الأدب بقيادة الشاعر أحمد عراقي رئيس نادي الأدب وألقت الشاعرة هاجر أبو الوفا قصيدة بعنوان"حيطة سد "، الشاعر حسن الجيلاني قصيدة بعنوان "الاقحوانية "، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية "لوحة بتقنية الكولاجين" نفذتها شيماء سعيد، مستخدمة ورق الكانسون وبريت.