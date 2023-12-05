إيبارشية جنوب الأقصر تنظم ندوة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عقدت ايبارشية إسنا وأرمنت جنوب محافظة الأقصر، اليوم، ندوة بعنوان «وطنية الكنيسة المصرية والمشاركة الإيجابية»، ذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وبحضورنيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وبمشاركة لفيف من الأباء الكهنة وأمناء الخدمة والفرق الكشفية بكنائس الايبارشية.

وقال نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، عن اهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إن النزول والمشاركة بقوة في تلك الانتخابات واجب وطني على كل مصري غيور على بلده، لافتا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية فرض عين على كل مواطن يسعي لتحقيق الديمقراطية التي كنا ننادي بها .

ولفت نيافته، أن المشاركة تعد رسالة للعالم أجمع بمدى وعي الشعب المصرية بأهمية حقوقه الدستورية والقانونية .

واكد القمص متاؤس القمص زخاري وكيل إيبارشية إسنا وأرمنت، أن المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية 2024 تعد واجبا وطنياً وممارسة للحق الدستوري المكفول لكل مواطن مصري وتكمن اهمية المشاركة في انها تعكس للجميع قيمة ومكانة الدولة المصرية.

وأعرب عن أهمية دور الكنيسة المصرية الوطنى عبر العصور بداية من العصور الأولى وفى العصر الحديث والمعاصر، ووعى ومشاركة الكنيسة دائما باهمية المشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية التي مرت وتمر بها البلاد .

وأصدر المشاركون بالندوة عدت توصيات أبرزها أهمية المشاركة الايجابية والمنظمة في الانتخابات الرئاسية والادلاء بالصوت الانتخابي كحق اقره الدستور.

وتهدف الندوة علي حث المواطنيين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تُعقد داخل مصر لمدة ثلاثة أيـام بداية من يوم 10 ديسمبر وحتي يوم 12 ديسمبر من الشهر الجاري، وذلك لاعتبار التصويت واجباً وحقاً دستورياً للمواطن المصري ولا يجب التقاعد عنه .

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