سعره هينزل إمتى؟|أسباب أزمة السكر وموعد انتهائها.. اعرف التفاصيل

علقت جيلان جبر، الكاتبة الصحفية، على أزمة السكر الأخيرة، قائلة إنه لا بد من وجود رقابة وتنفيذ عقوبات على من يخالف القانون، مؤكدة أهمية أن يكون المواطن جزءا من عملية الرقابة.





وأضافت “جبر” خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، اليوم الأربعاء، أنه لا بد من تعميم وتوسيع فكرة المبادرات وذلك بعد ما شهدته من نجاح وإقبال للمواطنين، مؤكدة أهمية سلعة السكر للمواطن وأنه سلعة أساسية، معقبة: “مقدرش أقول للمواطن استغنى عنه”.



موعد انتهاء أزمة السكر

وفي السياق، كشف أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية، موعد انتهاء أزمة السكر.

وقال أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية، تصريحات متلفزة، إن أزمة نقص السكر في الأسواق سببها رغبة المواطنين في تخزينه إلى شهر رمضان.

وأكد أنه لا يوجد أي عجز في إنتاج السكر، موضحا أن سعر السكر في الأسواق 27 جنيه ومتوفر بجميع المنافذ الاستهلاكية، معقبا: بعض التجار يلجأون للتخزين لرفع الأسعار.

وتابع: أزمة السكر الحالية ستنتهي خلال شهر ونصف على الأكثر بعد زيادة الإنتاج وضخ كميات كبير في الأسواق، قائلا: كيلو السكر هينزل لأقل من 27 جنيه وبقول للتجار اللي خزنوا هتخسروا.