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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سلسلة من الخسائر.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب بالأسواق العالمية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاربعاء، نحو 9 دولارات خلال تعاملات، بعد سلسلة من الخسائر بسبب تراجع العملية الأمريكية في الأسواق "الدولار".

وعززت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية التوقعات بانتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لـ الذهب بنسبة 0.44%، أو ما يعادل 8.9 دولارًا، لتصل إلى 2045.20 دولارًا للأوقية.

وزادت أسعار عقود التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.44% إلى 2028.15 دولارًا للأوقية، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأمس الثلاثاء، كانت تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملاتها بنحو 6 دولارات، مع ارتفاع مؤشر العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسة.

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