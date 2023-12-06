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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولات ميدانية للمرور على لجان الانتخابات الرئاسية للتأكد من جاهزيتها

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية كلا من اللواء أيمن الشريف السكرتير العام  للمحافظة بالمرور علي اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والاحياء للتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين في الإنتخابات الرئاسية المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر الجاري .

 جاء هذا استكمالاً لجولات " محافظ الدقهلية" للمرور علي اللجان الانتخابية في عدد من المراكز والمدن والاحياء.


حيث تم  المرور علي اللجان الانتخابية بمراكز ميت سلسيل و الجمالية والمنزلة والمطرية ، وقام " السكرتير العام" بالمرور علي اللجان الانتخابية بمراكز بني عبيد وتمي الأمديد وميت غمر ، وقام السكرتير المساعد بالمرور علي مراكز  الكردي ومنية النصر ومحلة دمنة ودكرنس .


جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن التي شملتها الجولات المكوكية الثلاثة، حيث تم التأكد من جاهزية جميع اللجان بنطاق المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية، 2024 المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر الجاري وتوافر كافة مستلزمات العملية الانتخابية ومتابعة تنفيذ الاجراءات المقررة والتي تنفذها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بالتعاون والتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق وذلك لاجراء العملية الانتخابية في سهولة ويسر وتمكين المواطنين من الادلاء باصواتهم دون ايه معوقات ..


وأشار "مختار" الي ان الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالي عدد الناخبين 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و 1,119مغترب.


وقال " المحافظ" ادعوا أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري مؤكدا علي ان الدقهلية دائما تأتي في المقدمه فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا مااثبته ابناء الدقهلية في الاعوام الماضية..

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الاجهزة التنفيذية الانتخابات الرئاسية المقبلة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انتخابات الرئاسية 2024 لانتخابات الرئاسية 2024 مختار محافظ محافظ الدقهلية وعي الشعب المصري

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