عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أمين مجلس الجامعات الأهلية يشيد بتجهيزات وإمكانات جامعة بنها

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، في مستهل زيارته الهادفة للتعرف على مستجدات الأعمال بالجامعة، والاطمئنان على سير العملية التعليمية.


في بداية اللقاء رحب الدكتور جمال السعيد بوجود الدكتور ماهر مصباح في رحاب جامعة بنها الأهلية، وشكره على الدعم المستمر الذي يقدمه للجامعات الأهلية مشيرًا إلى الدور الهام الذي تلعبه الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج متخصصة تخدم متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات، موضحًا ما بذلته جامعة بنها الأهلية من جهود خلال الفترات الماضية بهدف استكمال الهياكل الإدارية ومناقشة اللائحة الداخلية للجامعة.


وأوضح "السعيد" أن الجامعة حرصت على عقد حوارات موسعة ضمت قامات وخبرات مختلفة من جامعة بنها الحكومية والأهلية بهدف مناقشة اللائحة الداخلية للجامعة والوصول بها إلى مرحلة التطبيق على مستوى الجامعات الأهلية باعتبارها أول جامعة أهلية يتم اعتماد اللائحة الخاصة بها. 


من جانبها أوضحت الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أن الدولة أولت الجامعات الأهلية اهتمامًا كبيرًا  في اطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي حيث تساهم الجامعات الأهلية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا موضحة أن جامعة بنها الأهلية تسعى لإعداد خريج قادر على التعامل تنافسيًا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.


شهد اللقاء عرضا تقديميا للدكتور  جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، أوضح خلاله جهود الجامعة خلال الفترة الماضية، وأهم الأنشطة والإنجازات التي تحققت، كما أشار "سوسة" إلى جهود تطوير الخدمات التعليمية والبحثية فضلًا عما تقدمه الجامعة من خدمات للمجتمع المحيط بها مشيرًا إلى ما حققته الجامعة لتطوير الأنشطة الطلابية، وإطلاق العديد من الندوات والفعاليات التثقيفية والوطنية المختلفة بغرض تطوير الجوانب المعرفية والمهارية لأبناء الجامعة بجانب ترسيخ المبادئ والقيم، والمساهمة في صناعة وعي الطلاب والطالبات، وتنمية حسهم الوطني، وذلك من منطلق الدور الأساسي للجامعة في تربية وإعداد الطلاب والطالبات.


وخلال اللقاء حرص الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، على القيام بزيارة تفقدية للكليات والمعامل وقاعات المحاضرات والورش بهدف الاطمئنان على سير العملية التعليمية، مبديًا تقديره لما قامت به الجامعة من جهود لاستكمال الهياكل الإدارية وإعداد ومناقشة اللائحة الداخلية.


حضر اللقاء الدكتور سليمان مصطفى، القائم بأعمال النائب الأكاديمي للجامعة، والسادة مديري البرامج بكليات الجامعة، و سامية عبدالحميد، أمين عام الجامعة.

U34
U34
83
83
333334
333334
جامعة بنها الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية أمين مجلس الجامعات الأهلية رحاب جامعة بنها الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

موضوعات متعلقة

الجيزاوي: إنشاء جامعة بنها التكنولوجية في العبور علي مساحة 10 أفدنة

استقبال 108 حالات تسمم دوائى بمستشفى بنها الجامعى

شبورة مائية كثيفة على طرق القليوبية والمرور يحذر السائقين

إنقاذ حياة مريض أصيب بطعنتين بالقلب بمستشفى بنها الجامعى

وكيل تموين القليوبية لـ صدى البلد: 497 منفذا لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

الإعدام شنقا للمتهم بإنهاء حياة صديقه لسرقته بالإكراه في القليوبية

ترشيحاتنا

الزمالك يتلقى خطابا رسميا من الكاف لتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي

حظر تلقى دعم نقدي أوعيني للحملة الانتخابية للرئاسة من هذه الجهات بالقانون

شبانة: ضمك السعودي يسعى للتعاقد مع محمد الشناوي في يناير

المئات يشيعون جثمان نجل الشيخ الطبلاوي إلى مثواه الأخير.. صور

اعرف قرار المحكمة بشأن استئناف حكم صاحبة قناة يوميات أنوش

خبير اقتصادي: تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية بسبب قلة الطلب عليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من غيرهم.. تعرف عليهم

الولايات المتحدة تستعرض قوتها العسكرية في معرض إيديكس 2023 |صور

فيديو

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ