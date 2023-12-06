الوضع في غزة يزداد مأساوية.. والصحف الإسرائيلية تهاجم جيش الاحتلال

قال الدكتور محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، إن هناك متغير حدث من قبل الهدنة الإنسانية و كان له دور كبير في إحداث الهدنة، وهو إدراك الشعب الإسرائيلي أن الحرب التي دخلتها حكومة نتنياهو لن تأتي بأي استقرارا أمن حقيقي لهم.

وأضاف محمد أمين، خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أن المواطن الإسرائيلي يعاني من ضغط اقتصادي شديد حاليا، و الذي بسببه قامت العديد من الصحف الإسرائيلية بمهاجمة جيش الاحتلال بسبب استئناف عملياته العسكرية في غزة.

الداعم الرئيسي لإسرائيل

ولفت، إلى أن الصحف الإسرائيلية تتحدث عن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدد القتلى الإسرائيليين، معقبا " التحرك الداخلي هو أحد أوراق الضغط على إسرائيل"، مؤكدا أن الوضع في غزة يزداد مأساوية، بينما يتحدث المجتمع الدولي دائما عن رفض استمرار القتال و لكن في النهاية مازال هو الداعم الرئيسي لإسرائيل.