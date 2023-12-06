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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علوم سياسية: هناك اتجاه لدى إسرائيل للمزيد من التصعيد في غزة

الاحتلال
الاحتلال

أكّد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، أنَّ هناك اتجاه لدى إسرائيل بمزيد من التصعيد في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنَّ الجهود المصرية جهود مقدرة منذ بداية الأزمة، ولها دور تاريخي في مساعدة الأشقاء الفلسطنيين ومن عام 1948، سواء كان في أوقات السلم، أو في أوقات الحرب.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه في الفترات السابقة التي تطرق فيها الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة كانت مصر هي التي تقوم بعملية التهدئة وتقوم بإدخال مساعدات لقطاع غزة من خلال معبر رفح، موضحًا أنَّ الدور المصري في هذا الإطار له استمرارية في العمل على التهدئة، وفي العمل على ألا تتفاقم الأمور في غزة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أنَّ مصر كان لها دور مهم في الفترة الأخيرة في التوصل إلي الهدنة والتي تمّ خرقها من الجانب الإسرائيلي، لافتًا إلى أنَّ ما تقوم به إسرائيل في غزة يبدو أنَّ هناك إتجاه من إسرائيل مزيد من التصعيد، سواء في غزة أو ضد الفلسطنيين في أماكن تواجدهم.

الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية قطاع غزة غزة الفلسطنيين

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