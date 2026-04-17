من سفاجا تبدأ الجولة.. محافظ البحر الأحمر يرفع الاستعداد ويشكل لجنة ميدانية لمراجعة السدود ومخرات السيول

أصدر الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، القرار رقم (379) لسنة 2026 بتشكيل لجنة فنية ميدانية لرفع حالة الاستعداد لموسم السيول والأمطار، حيث انطلقت أعمالها من مدينة سفاجا ضمن جولة شاملة تستهدف مراجعة منظومة الحماية بكافة مدن المحافظة.

وتضم اللجنة عددًا من الجهات المختصة، برئاسة مدير مركز السيطرة والتحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والأزمات، وعضوية ممثلين عن إدارة المياه الجوفية والهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك لمتابعة جاهزية السدود والبحيرات الصناعية والبرابخ ومخرات السيول، إلى جانب فحص الطرق الرئيسية ومراكز الإغاثة.

وكشفت الجولة الميدانية بمدينة سفاجا عن جاهزية منشآت الحماية، حيث تبين أن السدود والبحيرات الصناعية تعمل بكفاءة، من بينها سد وادي أبو ماية بسعة 120 ألف متر مكعب، وسد وادي البارود الأبيض بسعة تقارب مليون متر مكعب، إلى جانب سدود وادي سفاجا وجاسوس، فضلًا عن بحيرة وادي سفاجا بسعة مليون ونصف متر مكعب، كما تبين أن الطرق الرئيسية بالمدينة في حالة جيدة.

وأكد مسؤولو اللجنة أن أعمال الفحص تتم وفق منهجية دقيقة لرصد أي ملاحظات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن رفع كفاءة منظومة الحماية والاستعداد الكامل لأي طوارئ محتملة.

من جانبه، أشار رئيس مدينة سفاجا إلى أن المدينة رفعت درجة الاستعداد القصوى، مع جاهزية المعدات الثقيلة والخفيفة للتدخل السريع، في إطار منظومة متكاملة لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تعمل وفق خطة شاملة لمواجهة موسم السيول، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، موجّهًا بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في مختلف المدن، لضمان الاستجابة الفورية لأي أحداث طارئة.