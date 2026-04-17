عصابة خدمة العملاء المزيفة .. 5 متهمين يستولون على أموال المواطنين بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص تورطوا في انتحال صفة موظفين بإحدى شركات الاتصالات، واستهداف المواطنين بعمليات نصب ممنهجة داخل نطاق حدائق أكتوبر.

وأوضحت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على التواصل الهاتفي مع الضحايا، مدعين أنهم ممثلو خدمة العملاء، حيث زعموا وجود أعطال بخطوطهم أو فوزهم بجوائز مالية، واستغلوا ذلك للحصول على بياناتهم الشخصية أو إقناعهم بتحويل مبالغ مالية بدعوى تحديث البيانات أو استلام الجوائز.

وبعد استصدار الأذونات القانونية، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على عدد من الهواتف المحمولة وشرائح الاتصال المستخدمة في تنفيذ نشاطهم الإجرامي، إلى جانب أدوات تُستغل في عمليات الاحتيال.

وخلال مواجهتهم، اعترفوا بارتكاب عدة وقائع بنفس الأسلوب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.