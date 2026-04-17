عايز يشتريه منها.. القبض على عامل تعدى على منزل سيدة في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من أحد جيرانها لقيامه بإحداث تلفيات بمنزلها وتهديدها وأنجالها بإلحاق الأذى بهم بالمنيا .

وبالفحص أمكن تحديد الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى مزار) ، وبسؤالها قررت بتضررها من جارها لقيامه بإحداث تلفيات بمنزلها لرغبته فى شرائه منها بثمن بخس فى إطار الضغط عليها ورفضها ذلك.

وأمكن ضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم مقيم بذات المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.