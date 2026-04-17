فصل عدادات كهرباء ومحاضر قانونية لمخالفات البناء بحي جنوب الغردقة لعدم استكمال التصالح

نفذ حي جنوب الغردقة، حملة مكبرة بالتنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء – فرع البحر الأحمر، أسفرت عن فصل 3 عدادات كهرباء تجارية، إلى جانب قطع التيار عن 4 استوديوهات داخل عقارين، وذلك لعدم استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة ملفات التصالح وتطبيق القانون على المخالفين.

وجاءت الإجراءات تحت إشراف اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث تبين قيام مالك أحد العقارات بتحويل وحدات سكنية إلى محال تجارية بالمخالفة، دون استكمال ملف التصالح، فيما قام مالكو عقارين آخرين بتحويل أسطح المباني إلى وحدات سكنية (استوديوهات) بالمخالفة للتراخيص، إضافة إلى توصيل التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية.

وأكد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، أن هذه الإجراءات جاءت بعد توجيه عدة إنذارات للمخالفين بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي واستيفاء المستندات وسداد الرسوم المقررة، إلا أنهم لم يستجيبوا، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية وفصل المرافق.

وأشار إلى استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لفصل المرافق عن العقارات المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها، أو التي تقاعس أصحابها عن استكمال إجراءات التصالح.

وشدد رئيس الحي على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس قطع الخدمات، بل دفع المواطنين إلى تقنين أوضاعهم والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مع دعوة جميع أصحاب العقارات المخالفة إلى سرعة استكمال إجراءات التصالح لتجنب فصل المرافق.