قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

فصل عدادات كهرباء ومحاضر قانونية لمخالفات البناء بحي جنوب الغردقة لعدم استكمال التصالح

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذ حي جنوب الغردقة، حملة مكبرة بالتنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء – فرع البحر الأحمر، أسفرت عن فصل 3 عدادات كهرباء تجارية، إلى جانب قطع التيار عن 4 استوديوهات داخل عقارين، وذلك لعدم استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة ملفات التصالح وتطبيق القانون على المخالفين.

وجاءت الإجراءات تحت إشراف اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث تبين قيام مالك أحد العقارات بتحويل وحدات سكنية إلى محال تجارية بالمخالفة، دون استكمال ملف التصالح، فيما قام مالكو عقارين آخرين بتحويل أسطح المباني إلى وحدات سكنية (استوديوهات) بالمخالفة للتراخيص، إضافة إلى توصيل التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية.

وأكد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، أن هذه الإجراءات جاءت بعد توجيه عدة إنذارات للمخالفين بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي واستيفاء المستندات وسداد الرسوم المقررة، إلا أنهم لم يستجيبوا، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية وفصل المرافق.

وأشار إلى استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لفصل المرافق عن العقارات المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها، أو التي تقاعس أصحابها عن استكمال إجراءات التصالح.

وشدد رئيس الحي على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس قطع الخدمات، بل دفع المواطنين إلى تقنين أوضاعهم والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مع دعوة جميع أصحاب العقارات المخالفة إلى سرعة استكمال إجراءات التصالح لتجنب فصل المرافق.

محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة رئيس مدينة الغردقة الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد