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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو يرد على المشككين: أنا بخير وجاهز لكأس العالم 2026

رونالدو
رونالدو
إسراء أشرف

رد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، على الانتقادات التي طالت جاهزيته البدنية قبل انطلاق كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه ما زال قادرًا على المنافسة في أعلى المستويات رغم وصوله إلى 41 عامًا.

ويستعد رونالدو لخوض مشاركته السادسة في المونديال، في إنجاز تاريخي جديد، حيث يقع المنتخب البرتغالي ضمن مجموعة تضم الكونغو الديمقراطية وكولومبيا وأوزبكستان.

وقال رونالدو في تصريحات إعلامية قبل السفر إلى أمريكا، ردًا على التساؤلات حول لياقته البدنية: "أنا بخير بدنيًا.. ألم تشاهدوا المباريات؟".

ويخوض المنتخب البرتغالي البطولة بطموحات كبيرة، معتمداً على جيل قوي يمتلك خبرات وإمكانات عالية، خاصة بعد تألق رونالدو المستمر مع فريقه النصر خلال الموسم الماضي وتتويجه بلقب دوري روشن للمحترفين.

ورغم الجدل حول فرص البرتغال في المنافسة على اللقب، شدد رونالدو على ثقته في زملائه، مؤكدًا أن الفريق قادر على تقديم مستوى يليق بطموحات الجماهير.

وأضاف: "لا نعرف إن كنا مرشحين أم لا، وسيتضح ذلك مع نهاية البطولة، لكنني أؤمن بهذه المجموعة".

ومن المقرر أن تبدأ البرتغال مشوارها في كأس العالم بمواجهة الكونغو الديمقراطية، قبل أن تلتقي أوزبكستان وكولومبيا، حيث يركز رونالدو على أهمية التعامل مع كل مباراة على حدة.

واختتم تصريحاته قائلاً: "الأهم أن نبدأ بشكل جيد، ثم نفكر في المباراة التالية.. خطوة خطوة".

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