عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لماذا بكى كيم؟ زعيم كوريا الشمالية يذرف الدموع في مؤتمر للأمهات| فيديو

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

أظهر التلفزيون الرسمي لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون متأثرًا وذارفًا الدموع خلال خطاب ألقاه في "المؤتمر الوطني الخامس للأمهات"، والذي انعقد حسب وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج  يومي الأحد والاثنين. 

وألقى كيم كلمتين في بداية الفعالية ونهايتها، داعيًا إلى زيادة عدد المواليد في دولته.

وبث التلفزيون الرسمي اللقطات المألوفة لجمهور ضخم في إحدى القاعات الكبيرة في بيونج يانج، مظهرًا أعدادا كبيرة من النساء وهن يهتفن ويهللن مطوّلًا لدى وصول كيم.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

ولا تشير وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بشكل واضح وصريح إلى والدة كيم جونج أون في التقارير التي تنُشر للجمهور الدولي. 

ويقول خبراء أجانب إن والدة كيم هي "كو يونج هوي"، وهي كورية ولدت في اليابان.

بعد فترة وجيزة من تولي كيم قيادة كوريا الشمالية، تم في عام 2012 استحداث "عيد أم" جديد، يتم الاحتفال به كل عام في 16 نوفمبر.

كوريا الشمالية كيم جونج أون يورونيوز كوريا توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

ترشيحاتنا

غدا.. الهيئة الوطنية: نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية حسب جدول زمني

الوطنية للانتخابات: تجهيز اللجان الفرعية استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024

الهيئة الوطنية: الاستعانة بـ15 ألف قاض للإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024

بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن ترتيبات الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية: الانتهاء من تجهيز اللجان الفرعية وكافة اللوجستيات

تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بعد تقديم موعد مباراة ساجرادا بالكونفدرالية الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من غيرهم.. تعرف عليهم

الولايات المتحدة تستعرض قوتها العسكرية في معرض إيديكس 2023 |صور

فيديو

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ