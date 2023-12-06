لماذا بكى كيم؟ زعيم كوريا الشمالية يذرف الدموع في مؤتمر للأمهات| فيديو

أظهر التلفزيون الرسمي لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون متأثرًا وذارفًا الدموع خلال خطاب ألقاه في "المؤتمر الوطني الخامس للأمهات"، والذي انعقد حسب وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج يومي الأحد والاثنين.

وألقى كيم كلمتين في بداية الفعالية ونهايتها، داعيًا إلى زيادة عدد المواليد في دولته.

وبث التلفزيون الرسمي اللقطات المألوفة لجمهور ضخم في إحدى القاعات الكبيرة في بيونج يانج، مظهرًا أعدادا كبيرة من النساء وهن يهتفن ويهللن مطوّلًا لدى وصول كيم.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

ولا تشير وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بشكل واضح وصريح إلى والدة كيم جونج أون في التقارير التي تنُشر للجمهور الدولي.

ويقول خبراء أجانب إن والدة كيم هي "كو يونج هوي"، وهي كورية ولدت في اليابان.

بعد فترة وجيزة من تولي كيم قيادة كوريا الشمالية، تم في عام 2012 استحداث "عيد أم" جديد، يتم الاحتفال به كل عام في 16 نوفمبر.