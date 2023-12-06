أمانة مصر أكتوبر بشمال سيناء تلتقي الحملة الرسمية للرئيس السيسي بالمحافظة

في إطار دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية، التقى وفد من أمانة محافظة شمال سيناء بحزب مصر أكتوبر، الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المحافظة، وذلك في إطار لقاءات الحملة بالمحافظات، مع الكيانات والأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية.

وبحث وفد أمانة حزب مصر أكتوبر، مع مسئولى حملة دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وهم: النائب ابرهيم شعيره والنائب تسليمات الزملوط والنائب سالم العكش والشيخ عبد المنعم رفاعي منسق الحمله وبحضور جميع اعضاء الحمله وبحضور الامين العام شمال سيناء انورسعيد ابوزغله القصبي وامين التنظيم أحمد ماهر وأمينة المرأة سومه الدباس.

ورحب أعضاء ومنسقى الحملة الرسمية، بكافة الأحزاب الداعمة لمؤسسات الدولة للتعاون والاصطفاف مع الوطن، مؤكدين أن المشاركة واجب وطنى لذلك علينا جميعا أن نشارك فى إطار حقنا وواجبنا الدستورى.

من جانبه، أكد وفد حزب مصر أكتوبر، أننا جميعا شركاء فى هذا الوطن ونصطف جميعا لخدمة هذا الوطن وعلينا دعم القيادة السياسية الحكيمة الممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وندعم ترشحه فى المرحلة الحالية.

701f364e-efe4-4d9e-bf82-15d0f8b50943

35ee5e4d-232f-4a19-9a37-4d06440f60b0

7ec56edb-7dcc-4fe9-8f13-ea3176df4a48

f7c98813-6037-4e78-acd1-04317b546bae

11894a41-3d54-471a-9111-32f3116818f4

a0d7b6cc-ec14-46a1-9e4e-4f682c28fe8b