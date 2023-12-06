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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعزيز المشاركة الإيجابية في قضايا المجتمع المعاصر.. ندوة في شباب ورياضة الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة، وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية قامت المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "تعزيز المشاركة الإيجابية في قضايا المجتمع المعاصر"، وذلك عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

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وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الدكتور كيلاني عبد الرحمن الكناني، من علماء وزارة الأوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة، والتي استعرض فيها نماذج من قضايا المجتمع المعاصر، وبين دور الإسلام فى مواجهة التحديات المعاصرة، وكذلك دور الشباب فى المشاركة السياسية وتنمية وبناء المجتمع. 

وأوضح أثر المشاركة الإيجابية على الفرد والمجتمع.

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