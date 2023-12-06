ضبط طن سكر مجهول المصدر محمل على سيارة لبيعه بالسوق السوداء في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، تم تشكيل حملة تموينية برئاسة فايزة عبد الرحمن، وكيل الوزارة، وعبد الباسط عبد النعيم، وكيل المديرية، والسيد بلاسي، مساعد مدير المديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين مدينة الزقازيق، والمكونة من عبد الله إسماعيل، مدير الإدارة، وأحمد مرسي، رئيس الرقابة التموينية، ومحمد الفرماوي، المفتش بالإدارة.

وتمكنت الحملة من ضبط سيارة نقل شيفروليه محمله بسكر أبيض نقي بكمية قدرها 1 طن سكر مجهول المصدر وغير مصحوب بفواتير شراء وغير مدون على العبوات الحاوية للسكر سعر البيع للمستهلك، وتم تحرير المحضر رقم 16515 لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد سائق السيارة، والتحفظ على الكمية المضبوطة ووضعها في إحدى الجمعيات الاستهلاكية لحين صدور قرار من النيابة العامة بهذا الشأن.

في سياق متصل، تمكنت الحملة من تحرير المحضر رقم 16514 لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد المسئول عن البيع بإحدى الجمعيات الاستهلاكية لقيامه ببيع سكر أبيض أزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على 11 كيلو جرام سكر على ذمة المحضر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.