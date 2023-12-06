عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط طن سكر مجهول المصدر محمل على سيارة لبيعه بالسوق السوداء في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، تم تشكيل حملة تموينية برئاسة فايزة عبد الرحمن، وكيل الوزارة، وعبد الباسط عبد النعيم، وكيل المديرية، والسيد بلاسي، مساعد مدير المديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين مدينة الزقازيق، والمكونة من عبد الله إسماعيل، مدير الإدارة، وأحمد مرسي، رئيس الرقابة التموينية، ومحمد الفرماوي، المفتش بالإدارة. 

وتمكنت الحملة من ضبط سيارة نقل شيفروليه محمله بسكر أبيض نقي بكمية قدرها 1 طن سكر مجهول المصدر وغير مصحوب بفواتير شراء وغير مدون على العبوات الحاوية للسكر سعر البيع للمستهلك، وتم تحرير المحضر رقم 16515 لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد سائق السيارة، والتحفظ على الكمية المضبوطة ووضعها في إحدى الجمعيات الاستهلاكية لحين صدور قرار من النيابة العامة بهذا الشأن.

ضبط 8 أطنان دقيق مجهول المصدر بالشرقية

في سياق متصل، تمكنت الحملة من تحرير المحضر رقم 16514 لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد المسئول عن البيع بإحدى الجمعيات الاستهلاكية لقيامه ببيع سكر أبيض أزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على 11 كيلو جرام سكر على ذمة المحضر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إتخاذ الإجراءات القانونية الأرز الأرز المحلي الإجراءات القانونية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحملات التموينية والرقابية الدواجن المجمدة اللحوم والدواجن المجمدة اللحوم والدواجن المخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

ترشيحاتنا

غدا.. الهيئة الوطنية: نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية حسب جدول زمني

الوطنية للانتخابات: تجهيز اللجان الفرعية استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024

الهيئة الوطنية: الاستعانة بـ15 ألف قاض للإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024

بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن ترتيبات الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية: الانتهاء من تجهيز اللجان الفرعية وكافة اللوجستيات

تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بعد تقديم موعد مباراة ساجرادا بالكونفدرالية الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا من غيرهم.. تعرف عليهم

الولايات المتحدة تستعرض قوتها العسكرية في معرض إيديكس 2023 |صور

فيديو

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ