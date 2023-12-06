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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الثانية من نوعها.. مساعد وزير العدل يفتتح محكمة الطفل بأسيوط

مساعد وزير العدل
مساعد وزير العدل يفتتح محكمة الطفل بأسيوط

افتتح المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق ابنية المحاكم والمستشارة امل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل والمستشار نادى عبد الحفيظ رئيس الإستئناف رئيس محكمة شمال أسيوط الإبتدائية ووفد هيئة اليونسيف محكمة الطفل بمدينة أبو تيج في أسيوط والتي تعتبر  ثاني محكمة على مستوى الجمهوري وتختص بكل ما يتعلق بشئون الطفل وحمايته.

وأكد مساعد وزير العدل لشئون ابنيه المحاكم  أن هذه المحكمةصديقة للطفل بما يتوافق مع مواثيق حقوق الطفل موضحا انه روعي في تصميمها وتأثيثها كافة المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحماية حقوق الطفل والتي جاءت بشراكة مع منظمة يونيسف مصر لتعميمها على جميع محاكم الطفل وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وتفقد مساعدي وزير العدل لشئون المحاكم وحقوق الإنسان أروقة المحكمة وقاعتها المجهزة بأحدث الوسائل والتجهيزات التي تتناسب مع طبيعة ونفسية الأطفال كأماكن جلوسهم والاتصال بين غرف المداولة والغرفة الصديقة للطفل بنظام الفيديو "كونفرانس"وغرفة المراقبين والخبراء الاجتماعين العاملين في المحكمة والغرفة الصديقة للطفل والمخصصة للطفل المجني عليه أو الشاهد والمجهزة بمرآة آحادية الاتجاه ومتصلة بقاعة المحكمة وغرفة المداولة ومجهزة بنظام الفيديو "كونفرانس"، وذلك كله لبث الطمأنينة لدى الطفل فضلا عن مراعاة التصميم الإنشائي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يتلائم معهم وييسر تحركهم.

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وقالت ممثلة اليونسيف خلال الافتتاح إنها من خلال مراقبتها لقضايا الأطفال المتهمين أو المجني عليهم داخل مصر وجدت تحسن ملحوظ في تحقيق العداله والحفاظ علي حقوقهم بما يتوافق مع مواثيق وقوانين حماية الأطفال. 
وفي ختام الجوله  أعربت ممثلة اليونسيف عن شكرها وتقديرها لما لمسه من جهد قد بذل وأشادت بالتعاون البناء مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)  في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان ولتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وثمرة للتعاون بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

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