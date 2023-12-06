الهيئة الوطنية: في حال تواجد المواطن بغير مقره الانتخابي عليه الاستعلام بلجان الوافدين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، إنهم حصلوا على كل الناخبين الذين خارج جمهورية مصر العربية و قاموا بالأدلاء بأصواتهم، و حاليا يتم رفعهم من لجانهم الخاصة المقيدين بها و ترسل لرئيس اللجنة الفرعية لاستبعادهم من التصويت مرة أخرى.

وأوضح، أن المواطن الذي لم يتمكن من الإدلاء بصوته خارج جمهورية مصر العربية، عليه الرجوع للأصل العام ويتوجه للجنة التي تقيد اسمه فيها.

وأضاف، “إذا كان متواجدا في غير مقره الانتخابي، يحق له أن يستعلم عن لجنة الوافدين و التوجه لها للإدلاء بصوته، ويضع إصبعه في الحبر الفسفوري لتكون ضمانة على عدم تكرار الصوت”.

غرفة العمليات منعقدة بصفة مستمرة

وخاتما، “ إحنا هنتابع أول بأول، و بداية من أول يوم انتخاب ستكون غرفة العمليات منعقدة بصفة مستمرة من بداية الفتح حتى تمام الانتهاء على مدار الـ 3 أيام”.