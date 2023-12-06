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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الهيئه الوطنية: توجيه الدعوات لكل السفارات الأجنبية بـ مصر لمتابعة انتخابات الرئاسة

صدى البلد

صرح المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات،  أن باكر سيتم نقل القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بداية من الغد، ورُعي إعداد جدول لنقل القضاة وفقا للمسافات على مستوى الجمهورية، و تم استخدام قطار النوم و قطار الركوب، و وضع جدول زمني لهم. 

وأكد أنهم سيكونون في استقبالهم باكرا لتوصيلهم للجانهم، منوها إلى أنه تم توجيه الدعوات لكل السفارات الأجنبية المعتمدة لدى جمهورية مصر العربية لمتابعة العملية الانتخابية.

 

وأضاف، أن بالفعل تم تقدم 24 سفارة و تباعا بيتم قيد باقي السفارات، لافتا إلى أن عدد المتابعين السياسيين الذي تم قيدهم 67 دبلوماسي متابع للعملية الانتخابية.

 

وأوضح، أنه تم قيد14 منظمة دولية بعدد 220 متابع دولي، وقيد 62 منظمة محلية بعدد22 ألف 540 متابع محلي، و528 متابع إعلامي دولي بين زائر و مقيم، بالإضافة إلى 115 وسية إعلامية مابين وكالة أنباء و قنوات و صحف.

أحمد بنداري الهيئة الوطنية للانتخابات قطار الركوب السفارات الأجنبية العملية الانتخابية

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