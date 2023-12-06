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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طوفان نوح قادم مرة أخرى خلال 15 سنة.. الاقتصاد الأخضر يحذر وينصح

صدى البلد

أكد الدكتور محمد جمال كفافي، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر التابع للاتحاد الأوروبي، أن الغذاء بدأ يقل عالميا، وكذلك منسوب المياه الصالحة للشرب وليس المالحة.

وأوضح "كفافي"، خلال مداخلته ببرنامج صباح الورد المذاع على شاشة TEN TV، أن بعض التوقعات تقول أن قارة أستراليا ستختفي من على الخريطة العالمية خلال الـ 15 سنوات القادمة، معلقا: " طوفان نوح قادم مرة أخرى خلال 15 سنة إذا استمرت هذه الأوضاع".

ولفت إلى أن تأثير الحروب في حدوث تلوث ودمار اقتصادي و بيئي 10 أضعاف التلوث الصناعي و الزراعي، موضحا أن الحديث عن الاقتصاد الأخضر هو حديث عن السلام و الطاقة الخضراء، معقبا: " السلام هو الوجه الاخر للاقتصاد الأخضر، و لا يوجد الأخير بوجود الحروب".

مشكلة نقص الموارد

ونوه إلى أن العالم أجمعه يعاني من مشكلة نقص الموارد، ناصحا بضرورة تعظيم كفاءة المارد وتقليل الطاقة في مختلف نواحي الحياة. 

الاقتصاد الاخضر الغذاء المياه الصالحة للشرب قارة أستراليا الحروب دمار اقتصادي التلوث الصناعي مشكلة نقص الموارد الطاقة

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