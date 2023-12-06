أصبحنا على حافة الانهيار.. الاقتصاد الأخضر يكشف الكوارث المُعرض لها كوكب الأرض

غرق بعض الأراضي واختفائها من الخريطة العالمية

قال الدكتور محمد جمال كفافي، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر التابع للاتحاد الأوروبي: "كوكب الأرض يواجه كارثة حقيقية، لم يعد أمامنا حرية الاختيار وأصبحنا على حافة الانهيار".

وأضاف "كفافي"، خلال مداخلته ببرنامج “صباح الورد” المذاع على شاشة TEN TV: "إذا استمر هذا الوضع خلال 10 سنوات أخرى، لا نستطيع العيش بهذه الرفاهية المتاحة حاليا"، موضحا أن هذا الوضع سيؤدي إلى نقص المياه، والطاقة، والغذاء، وكل نواحي الحياة"، مشددا على غرق بعض الأراضي واختفائها من الخريطة العالمية.

وأشار إلى أن الدول تحاول أن تتحرك لإنقاذ العالم من هذه الكارثة المتوقعة، مطالبا الدول التي تلوث بألا تلوث وتقوم بتقليل انبعاثاتها الكربونية، ويعتبر هذا هو الحل الوحيد، مكملا: "نحن في حاجة لأن تقوم الدول الغنية بتعويض الدول الفقيرة"، موضحا أن أكثر الدول الملوثة للعالم هي أمريكا والصين.

الضريبة الكربونية

وشدد على أنه يجب تفعيل الضريبة الكربونية على جميع دول العالم، واستثمارها في مشاريع خضراء للدولة حتى تقلل الانبعاثات الكربونية وتعزز كفاءة الموارد وبناء البشر.

وتابع: “إذا لم يحدث ذلك جديا سنواجه كوارث طبيعية لن يستطيع أن يتوقف أمامها البشر”.