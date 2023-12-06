عمل قلبان.. كشري الكنافة بكل طعم ولون على صفحات السوشيال ميديا

تصدر خلال الفترة الأخيرة كشري الكنافة مؤشرات البحث جوجل وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن عندما نسمع كلمة كشري نظن أنه الكشري المصري، الذي تعودنا على تناوله كثيرا ومن الأكلات الشعبية المفضلة لدي الكثير وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك كشري الحلو تريند جديد عبارة عن كنافة بطعم مختلف متعددة الأصناف منها أرز باللبن، جلاش ومكسرات وفواكه مجففة وغيرها من الحلويات الرائعة، كما يتميز بطعم شهي ولذيذ وهو أفضل أنواع الحلويات التي تتذوقها، وهو غير مكلف ولا يحتاج للكثير من الوقت، وفيما يلي نقدم طريقة عمل كشري الكنافة.

طريقة عمل كشري الكنافة:

المكونات:

نصف كيلو من الكنافة.

لفة من الجلاش.

كوبان من الأرز باللبن.

عدد سبع ملاعق كبيرة من الزبدة البلدي.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ربع كوب من المانجو المجففة.

ربع كوب من الفراولة المجففة.

1/4 كوب من شرائح الأناناس المجفف.

ربع كوب من بسكويت اللوتس.

أربع ملاعق كبيرة من السكر لعمل القطر.

ملعقة من عصير الليمون.

كوبان من الماء.



طريقة التحضير:

قومي بفرك الكنافة جيدًا بيديك ويمكنك أيضا وضعها داخل الكبة الكهربائية.

ثم احضري صينية كبيرة الحجم تناسب عمل كمية كشري الكنافة.

ثم ضعي بداخلها كمية الكنافة المفروكة والزيت النباتي ونصف كمية الزبدة البلدي وامزجيهم جيدًا حتى يتجانسوا مع الكنافة.

ضعي الصينية على النار مع التحريك جيدا حتى تحصلي على لون ذهبي.

ثم اتركي الكنافة بجانبك ثم قومي بتقطيع الجلاش إلى شرائح رفيعة.

ثم ضعي الجلاش داخل صينية أخرى وقومي بسكب باقي كمية الزبدة وضعيها على النار مع التقليب حتى تحصلي على اللون الذهبي.

احضري وعاء صغير وضعي بداخله السكر والليمون والماء لعمل القطر واتركيه علي النار حتي تحصلي على قوام مضبوط.

ثم اسكبي عسل القطر على الجلاش وامزجيهم.

أحضري بولات التقديم وضعي بداخلها طبقة الكنافة ثم طبقة الارز باللبن ثم وزعي طبقة الجلاش المسكرة كطبقة ثالثة.

كما يمكنك وضع صوص كراميل اختياري.

ثم وزعي على الوجه المانجو المجففة والفراولة وشرائح الأناناس.

كما يمكنك تكسير بسكويت اللوتس أو وضعه كما هو على الوجه للتزيين.