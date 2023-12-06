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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعترف: خطر هزيمة أوكرانيا في الحرب مرتفع

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن خطر هزيمة أوكرانيا في حرب دون مساعدة إضافية من الجانب الأمريكي مرتفع.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، تعليقًا على احتمال عدم صدور قرار من جانب الكونجرس الأمريكي بتقديم مساعدة إضافية لكييف: “هناك خطر كبير من أن تخسر أوكرانيا”.

وكانت صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، أفادت نقلاً عن تصريحات سكوت بيري، عضو مجلس النواب الأمريكي ورئيس كتلة الحرية، بأن السياسيين الأمريكيين يرفضون دعم أوكرانيا بسبب الفساد.

ونقلت الصحفية الأمريكية عن بيري قوله: “لا ننوي كتابة شيكات علي بياض لأوكرانيا، بطلة العالم في الفساد، من أجل المزاج الجيد للديمقراطيين والجمهوريين، أيا كان ما تريد تسميتهم”.

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وأوضحت صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ضغط على الحكومة الأمريكية للحصول على الدعم في السنوات الأولى من الصراع مع روسيا، لكنه يفشل الآن في تأمين المزيد من المساعدات لأن الفساد في أوكرانيا لم يتم حله.

وأضافت: “أي جماعة ضغط تخسر من وقت لآخر.. حتى أن الكثيرين يفلسون. البعض يروج للحروب الخاسرة. مهما كانت نتيجة الأحداث في أوكرانيا، من المرجح أن يجد زيلينسكي وظيفة مغبرة في أحد شوارع واشنطن أو في مجلس إدارة مقاول دفاعي. إذا كان محظوظا، سيسمح له حتى بارتداء الزي الرسمي”.

البيت الأبيض أوكرانيا الكونجرس أمريكا

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