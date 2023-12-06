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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوكرانيا.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة نووية

محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا النووية

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ميروسلاف جينكا، اليوم الأربعاء، إن جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية معرضة الآن للخطر.

وأضاف جينكا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه “في حين أن الصراع مستمر، فجميع  محطات الطاقة النووية الأوكرانية لا تزال تحت التهديد".

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: "أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت بحدوث انقطاع كامل للتيار الكهربائي في محطة زابوريجيا النووية، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتقع بالقرب من خط المواجهة بشكل خطير".

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وأشار إلى أن ذلك حدث للمرة الثامنة منذ بداية الصراع.

الأمم المتحدة محطات الطاقة النووية الأوكرانية زابوريجيا

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