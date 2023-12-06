فوائد مذهلة ..طريقة عمل شوربة الكرنب باللحم

شوربة الملفوف من الشوربات الصحية،وذات قيمة غذائية عالية،باحتوائها على الألياف تساعد على تنظيم عملية امتصاص السكريات في الأمعاء وبالتالي تنظيم مستوى سكر الدم ،وتقليل امتصاص الكولسترول في الدم مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والشرايين ،كما تحتوي على مضادات للأكسدة بحيث تساعد على تقوية المناعةوفيما يلي خطوات عمل شوربة الكرنب باللحم.

شوربة الكرنب باللحم:



المقادير:

- كرنب : رأس (صغير)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم ومفروم)

- الجزر : 1 حبة (متوسط الحجم ومبروش)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (صغير الحجم ومقطع)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- طماطم : 1 حبة (مقشرة ومقطعة قطع صغيرة)

- مرق اللحم : 2 كوب

- لحم مفروم : 100 غراماً

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- كزبرة يابسة : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة



طريقة التحضير:

في وعاء على نار متوسطة، سخني زيت الزيتون، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي اللحم، وقلبي حتى يتغير لونه، ثم أضيفي الطماطم مع التقليب باستمرار.

أضيفي بشر الجزر إلى خليط اللحم، وقلبي حتى يذبل.

ضعي قطع الكرنب، وقلبي المكونات لعدة دقائق، ثم أضيفي الفلفل الأخضر والبقدونس المفروم، وقلبي المكونات قليلاً.

أضيفي مرق اللحم، ثم نكّهي الشوربة بالملح، والفلفل الأسود، والكمون، والكزبرة الجافة.

اتركي القدر على النار لحوالي 15-20 دقيقة حتى تمام نضج الشوربة.

اسكبي شوربة الكرنب باللحم في أطباق التقديم، ثم قدميها ساخنة.