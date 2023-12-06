عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد مذهلة ..طريقة عمل شوربة الكرنب باللحم

شوربة الكرنب باللحم
شوربة الكرنب باللحم

شوربة الملفوف من الشوربات الصحية،وذات قيمة غذائية عالية،باحتوائها على الألياف تساعد على تنظيم عملية امتصاص السكريات في الأمعاء وبالتالي تنظيم مستوى سكر الدم ،وتقليل امتصاص الكولسترول في الدم مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والشرايين ،كما تحتوي على مضادات للأكسدة بحيث تساعد على تقوية المناعةوفيما يلي خطوات عمل شوربة الكرنب باللحم.

 

شوربة الكرنب باللحم:

 
المقادير:

- كرنب : رأس (صغير)
- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم ومفروم)
- الجزر : 1 حبة (متوسط الحجم ومبروش)
- الفلفل الأخضر : 1 حبة (صغير الحجم ومقطع)
- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)
- طماطم : 1 حبة (مقشرة ومقطعة قطع صغيرة)
- مرق اللحم : 2 كوب
- لحم مفروم : 100 غراماً
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- كزبرة يابسة : ربع ملعقة صغيرة
- ملح : رشّة
- فلفل أسود : رشّة
- الكمون : ربع ملعقة صغيرة


طريقة التحضير:

في وعاء على نار متوسطة، سخني زيت الزيتون، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي اللحم، وقلبي حتى يتغير لونه، ثم أضيفي الطماطم مع التقليب باستمرار.

أضيفي بشر الجزر إلى خليط اللحم، وقلبي حتى يذبل.

ضعي قطع الكرنب، وقلبي المكونات لعدة دقائق، ثم أضيفي الفلفل الأخضر والبقدونس المفروم، وقلبي المكونات قليلاً.

أضيفي مرق اللحم، ثم نكّهي الشوربة بالملح، والفلفل الأسود، والكمون، والكزبرة الجافة.

اتركي القدر على النار لحوالي 15-20 دقيقة حتى تمام نضج الشوربة.
اسكبي شوربة الكرنب باللحم في أطباق التقديم، ثم قدميها ساخنة.

شوربة الكرنب شوربة كرنب خضراوات لحمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

بنسبة 30%.. توجيه عاجل من وزير التموين لزيادة كميات السكر

موضوعات متعلقة

عمل قلبان.. كشري الكنافة بكل طعم ولون على صفحات السوشيال ميديا

سبعينية تنجب تؤاما في أوغندا.. تفاصيل

ماذا يحدث في الجسم نتيجة السهر وقلة النوم؟

أشهر أسباب المغص الكلوي وكيفية التعامل معه

أطعمة تصبح خطرا على الصحة في حالة وضعها في الثلاجة

علامات مهمة للتفرقة بين سرطان العظام والتهابات المفاصل

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كيكة التفاح الاقتصادية

احترس| 6 أمراض شائعة تصيب العين في الشتاء.. أبرزها الجفاف

ترشيحاتنا

زخم الحرب .. بايدن يكشف عن منح الكونجرس أعظم هدية لـ بوتين

القائمة الرسمية لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

بايدن: لن نسمح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا

انحراف واصطدام بكوبري| القصة الكاملة لحادث سفينة قناة السويس.. أول صور وحقيقة تعطل المجرى الملاحي

مصر ترد بقوة على المتجارين بدورها في غزة.. إداخال 2312 شاحنة للقطاع

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب التسمم والعجز الجنسي.. طبيبة تحذر من استخدام حلل الجرانيت والسيراميك

أقمار صناعية وطائرات عسكرية في جناح شركة إيرباص بمعرض إيديكس 2023.. صور

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

فيديو

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

مستمرون في فتح معبر رفح|مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتحذر من هذه الكارثة

منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

لأول مرة.. الجيش المصري يفاجئ العالم بامتلاكه أحدث أسطول طائرات بدون طيار|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ