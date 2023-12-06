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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: مستقبل الحكم في غزة يجب أن يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني

غزة - ارشيفية
غزة - ارشيفية

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع نظرائه الإسرائيليين مرات عدة، بشأن مستقبل غزة، مضيفا أنه لا يعرف كيف سيكون الحكم بعد المعارك.

وأكد البيت الأبيض، أن “ما نعرفه هو أن مستقبل الحكم في غزة يجب أن يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني”.

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ومن جهته، قال وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، إن أمريكا تحقق في جرائم زعم أنها مرتبطة بحركة حماس ضد مواطنين أمريكيين خلال هجومها على إسرائيل، وتعتزم تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وزعم جارلاند، في مؤتمر صحفي: “قتل أكثر من 30 أمريكيا وخطف عدد أكبر في هجوم 7 أكتوبر.. سنحقق في هذه الجرائم ونقدم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة".

وكانت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، أفادت اليوم الأربعاء، بأن كبار قادة الجيش الإسرائيلي أجروا مشاورات عاجلة في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر بشأن هجوم محتمل لحركة حماس.

حماس كانت تجري تدريبا على حدود غزة 

وأوضحت “هاآرتس”، أن “الحاضرين للاجتماع في وزارة الدفاع خلصوا إلى أن حماس كانت تجري تدريبا على حدود غزة ولا تستعد لهجوم”.

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