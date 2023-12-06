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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنسبة 30%.. توجيه عاجل من وزير التموين لزيادة كميات السكر

صدى البلد

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين بزيادة طاقتها الانتاجية بنسبة 30% وذلك لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلي شركات الانتاج والتعبئة التي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلي المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيهاً للكيلو الواحد.

 8 آلاف طن من السكر يوميا

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية و معاون الوزير، إنه تم الاتفاق مع شركات إنتاج وتعبئة السكر، على قيام 4 شركات بنجر "الفيوم ـ الدلتا ـ النوبارية ـ الدقهلية" تابعة للوزارة بإمداد مباشر للسكر لتلك الشركات، موضحا أن كل شركة من تلك الأربعة ستقوم يوميًا بتوريد 2000 طن سكر، بإجمالي 8 آلاف طن يوميا.

وأوضح كمال خلال جولة داخل مصنع شركة الفيوم لإنتاج للسكر، لمتابعة عمليات الضخ لصالح المنافذ بحضور الكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب للشركة، أن الكميات التي يتم توريدها إلي شركات إنتاج وتعبئة السكر، يتم تعبئتها في أجولة 50 كيلوجراما، لتقوم بدورها بتوريد تلك الكميات معبأة في أوزان 1 كيلو بسعر 27 جنيها إلي منافذ السلع والمعارض والمحال والسلاسل التجارية.

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4 شركات سكر بنجر 

وأوضح كمال، أن الشركات المنتجة للسكر من القصب تقوم بإنتاج من 900 ألف إلي مليون طن سنوياً، إضافة إلي 4 شركات سكر بنجر تنتج من 1.7 إلي 1.8 مليون طن سنوياً، بإجمالي 2.8 مليون طن حجم انتاج محلي بنسبة 90% اكتفاء ذاتي، بينما حجم الاستهلاك يصل إلي 3.2 مليون طن.

وأشار كمال، إلي أن سعر طن السكر عالميا ارتفع إلي 800 دولارا، وكانت التموين تشترك مع القطاع الخاص في استيراد الفجوة في حجم الاستهلاك الذي يصل إلي 400 ألف طن في السنة، ومع ارتفاع الاسعار اصبحت التموين هي المسئولة عن الاستيراد.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الطاقة الانتاجية لشركة الفيوم للسكر تصل إلي 1200 و1500 طن يومياً، وتم زيادتها إلي 2000 طن يوميا مع إلغاء الاجازات وعمل ورديات على مدار الـ 24 ساعة.

من جهته قال الكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب لشركة الفيوم للسكر، أن السكر متوفر لدي جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وليس في شركة الفيوم فقط، منوهاً بأن ضخ السكر في السابق كان لصالح منظومة التعبئة فقط.

وأشار إلى أن بعض التجار تقدموا بطلب للحصول علي السكر من أجل فتح شريان جديد لتلبية احتياجات المواطنين خارج المنظومة التموينية وتمت الموافقة علي طلبهم مع الحصول علي التعهدات اللازمة لضمان بيعه بالسعر الرسمي وهو 27 جنيهاً للكيلو الواحد.

وأوضح أنه يتم حالياً زيادة معدل الضخ ليصل إلى 2000 طن يومياً كحد أدني بالمنافذ لصالح شركات الجملة ( العامة و المصرية) و 3 آلاف منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجانب القطاع الخاص بواقع 1000 طن لكل منهم .

توافر مخزون السكر بكميات كبيرة

وأكد فتحي أن المصنع يعمل على مدار 24 ساعة مع إلغاء الاجازات لجميع العاملين، منوها الى استمرار عمليه الشحن على مدار الساعة، لافتا إلى أن هناك سيارات تقوم بشحن السكر بحمولة 50 طنا، وسيارات أخرى بحمولة 60 طنا، كما تم السماح بشحن سيارات نقل بكميات تتراوح من 10 إلى 12 طنا، مؤكدا على توافر مخزون السكر بكميات كبيرة لدى جميع الشركات.

ولفت رئيس شركة الفيوم للسكر، إلي أن الكميات المتاحة حالياً بالمصنع تصل إلي 30 ألف طن تمثل فائض إنتاج المصنع من البنجر بالإضافة إلي تكرير السكر الخام المستورد عن الموسم الماضي، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع تصل إلي 200 ألف طن حيث تم ضخ نحو 245 ألف طن سكر  بالمنافذ حتي صباح اليوم.

وكشف فتحي عن التعاقد على كمية 75 ألف سكر خام برازيلي مستوردة تم تكريرها بشركة السكر والصناعات التكاملية، وتوفيرها للمستهلكين، لافتاً إلى أنه يتم تسليم التجار السكر بسعر البورصة السلعية، الذي يبلغ 24 ألف جنيه للطن علي أن يتم بيعه بالسعر الرسمي وهو 27 ألف جنيه للطن بما يعادل 27 جنيهاً للكيلو، كاشفاً عن عدم التعاقد علي كميات آخري حتي بداية الموسم المحلي خلال شهر فبراير المقبل.

ونوه رئيس شركة الفيوم للسكر ، بأنه سيتم متابعة أسعار السكر في البورصات العالمية وفي حال تراجع أسعارها سيتم التعاقد علي كميات كبيرة وتكريرها بالمصنع وتوفيرها للمواطنين، مؤكدا ان ارتفاع الأسعار العالمية عن نظيرتها المحلي يمثل صعوبة في الاستيراد بالسعر المرتفع.

وأوضح فتحي أن سعر طن السكر المستورد يبلغ 750 دولارا، ويصل إلى الموانئ بسعر يتراوح من 800 إلي 850 دولارا للطن بما يعادل 22 ألف جنيه.

 الاستعداد لموسم البنجر الجديد 

وحول الاستعداد لموسم البنجر الجديد الذي يبدأ في فبراير 2024، قال "فتحي" إن شركة الفيوم تعاقدت حتي الآن على 75 ألف فدان ومستهدف زيادتها إلي  85 ألف فدان، متوقعًا توريد نحو مليون و 60 ألف طن بنجر خلال الموسم المقبل الذي يبدأ في شهر فبراير وذلك لإنتاج 210 ألف طن سكر بزيادة قدرها 10٪ عن العام الماضي.

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