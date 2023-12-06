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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أسباب أزمة السكر وموعد انتهائها.. والأرصاد تحذر من سقوط أمطار حتى الجمعة المقبل

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

اليوم.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإعلان عن جميع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024
نشرت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، مفاده أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعقد اليوم، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن جميع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.


متحدث الرئاسة الفلسطينية يحذر من تصعيد الاحتلال عدوانه الشامل على غزة والضفة
حذر نبيل أبوردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، من تصعيد الاحتلال عدوانه الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان المتواصل قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وفقًا لفضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.


مثل سيلان الأنف| أشرف عقبة: الأدوية المناعية قد تسبب أعراضًا شبيهة بالبرد
تحدث الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة السابق بجامعة عين شمس، عن أسباب انتشار نزلات البرد بشكل مكثف، قائلا: "مع تغيير درجات الحرارة ودخول فصلي الخريف والشتاء تزيد الفيروسات المسببة لأعراض البرد والإنفلونزا".

 

بعد الترقية.. القصة الكاملة لاتهام مسئول في التموين باحتكار السكر| شاهد
عرضت قناة “العربية” تقرير فيديو بعنوان "لاتهامه بتشكيل شبكة فساد وحجب واحتكار السلع منها السكر.. القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين".

 

سعره هينزل إمتى؟ أسباب أزمة السكر وموعد انتهائها.. اعرف التفاصيل
علقت جيلان جبر، الكاتبة الصحفية، على أزمة السكر الأخيرة، قائلة إنه لا بد من وجود رقابة وتنفيذ عقوبات على من يخالف القانون، مؤكدة أهمية أن يكون المواطن جزءا من عملية الرقابة.


الأرصاد الجوية: أمطار حتى الجمعة المقبلة وأقل من 10 درجات بهذه المنطقة
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية الكثيفة ما زالت تتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وبعض المحافظات كالوجه البحري ومدن القناة.

 

سيول في مرسى علم.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على الإسكندرية
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة، وقالت إن البلاد تتأثر بشبورة بالساعات المقبلة، وإن هذه الشبورة مستمرة على مدار الأيام المقبلة.

 

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة
قدمت الإعلامية فاتن عبد المعبود، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 6 ديسمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023
أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية فاتن عبد المعبود، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأربعاء 6 ديسمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023
 قدّمت الإعلامية نهاد سمير تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم، الأربعاء 6 ديسمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".


الصحة الفلسطينية: الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان وتمنع دفن الشهداء
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرًا عاجًلا، يفيد بأن الصحة الفلسطينية، قالت إن “هناك أكثر من 100 شهيد بمستشفى كمال عدوان لا يسمح لنا الاحتلال بدفنهم.. وشمال غزة بالكامل أصبح دون خدمات صحية”.

 

برامج التوك شو الهيئة الوطنية للانتخابات متحدث الرئاسة الفلسطينية غزة الأدوية المناعية التموين الأرصاد

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