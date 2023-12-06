محافظ الشرقية يجتمع بالرائدات الريفيات ويؤكد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه يراهن على وعى المرأة المصرية ومشاركتها بكثافة والإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهى من غيرت موازين القوى فى المجتمع وتصدرت المشهد خلال الأحداث الفارقة التى مرت بها البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من الرائدات الريفيات في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وأكد محافظ الشرقية أن مصر تشهد الإسبوع المقبل عرساً ديموقراطياً بإنطلاق الإنتخابات الرئاسية والتي تتطلب منا جميعاً أن نؤدي دورنا على الوجه الأكمل وأن نمارس حقنا الدستوري والقانوني بأن نتوجه لصناديق الإقتراع وندلي بصوتنا لإختيار رئيس جمهوريتنا ونرسل رسالة للعالم أن الشعب المصري يشارك في إختيار رئيسه.

وطالب المحافظ الرئدات الريفيات بتشكيل فرق عمل تجوب المراكز ، لتشجيع المواطنين على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة وتوعيتهم بأهمية دورهم في إختيار رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية وتحقيق الأمن والرخاء.

من جانبهن أعربن الرائدات الريفيات عن شكرهن العميق لمحافظ الشرقية وتقديره لدورهن في التوعية بالنزول والمشاركة بكثافة فى الإنتخابات إيماناً بأهمية دور المرأة فى الحياة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة والظهور بالمظهر المشرف أمام دول العالم.

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