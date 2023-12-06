عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يجتمع بالرائدات الريفيات ويؤكد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه يراهن على وعى المرأة المصرية ومشاركتها بكثافة والإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهى من غيرت موازين القوى فى المجتمع وتصدرت المشهد خلال الأحداث الفارقة التى مرت بها البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من الرائدات الريفيات في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ  والدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية  وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وأكد محافظ الشرقية أن مصر تشهد الإسبوع المقبل عرساً ديموقراطياً بإنطلاق الإنتخابات الرئاسية والتي تتطلب منا جميعاً أن نؤدي دورنا على الوجه الأكمل وأن نمارس حقنا الدستوري والقانوني بأن نتوجه لصناديق الإقتراع وندلي بصوتنا لإختيار رئيس جمهوريتنا ونرسل رسالة للعالم أن الشعب المصري يشارك في إختيار رئيسه.

رفع 35980 طن قمامة ومخلفات مبانى بالشرقية

وطالب المحافظ الرئدات الريفيات بتشكيل فرق عمل تجوب المراكز ، لتشجيع المواطنين على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة وتوعيتهم بأهمية دورهم  في إختيار رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية وتحقيق الأمن والرخاء.

من جانبهن أعربن الرائدات الريفيات عن شكرهن العميق لمحافظ الشرقية وتقديره لدورهن في التوعية بالنزول والمشاركة بكثافة فى الإنتخابات إيماناً بأهمية دور المرأة فى الحياة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة والظهور بالمظهر المشرف أمام دول العالم.

FB_IMG_1701881168838
FB_IMG_1701881168838
FB_IMG_1701881166530
FB_IMG_1701881166530
FB_IMG_1701881161970
FB_IMG_1701881161970
FB_IMG_1701881159628
FB_IMG_1701881159628
FB_IMG_1701881157031
FB_IMG_1701881157031
الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية التضامن الاجتماعي الدولة المصرية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئدات الريفيات الرائدات الريفيات المشاركة فى الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسية تضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

بنسبة 30%.. توجيه عاجل من وزير التموين لزيادة كميات السكر

ترشيحاتنا

زخم الحرب .. بايدن يكشف عن منح الكونجرس أعظم هدية لـ بوتين

القائمة الرسمية لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

بايدن: لن نسمح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا

انحراف واصطدام بكوبري| القصة الكاملة لحادث سفينة قناة السويس.. أول صور وحقيقة تعطل المجرى الملاحي

مصر ترد بقوة على المتجارين بدورها في غزة.. إداخال 2312 شاحنة للقطاع

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب التسمم والعجز الجنسي.. طبيبة تحذر من استخدام حلل الجرانيت والسيراميك

أقمار صناعية وطائرات عسكرية في جناح شركة إيرباص بمعرض إيديكس 2023.. صور

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

فيديو

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

مستمرون في فتح معبر رفح|مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتحذر من هذه الكارثة

منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

لأول مرة.. الجيش المصري يفاجئ العالم بامتلاكه أحدث أسطول طائرات بدون طيار|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ