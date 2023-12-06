رفع 35980 طن قمامة ومخلفات مبانى بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة ، مؤكداً على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أن وحدة التدخل السريع قامت برفع (35980) طن قمامة ومخلفات مباني بواقع (1799) نقلة خلال شهر نوفمبر الماضي ، حيث تم رفع (8820) طن قمامة ومخلفات مباني من (النقطة الوسيطة بالغار - منطقة الجمباز) بمركز الزقازيق بواقع (441) نقلة ، بالإضافة لرفع (5520) طن قمامة ومخلفات من (النقطة الوسيطة ) بمركز أبو كبير بواقع (276) نقله ،ورفع (240) طن مخلفات مبانى من حي أول الزقازيق بواقع (12) نقلة فضلاً عن رفع (17660) طن قمامة ومخلفات مباني من المقلب العمومي بمركز بلبيس بواقع (883) نقلة كما تم رفع (3740) طن قمامة ومخلفات مباني من محيط مصرف أكوه بمدينة القنايات بواقع (187) نقلة وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.