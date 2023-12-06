عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 35980 طن قمامة ومخلفات مبانى بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة ، مؤكداً على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

ضبط 8 أطنان دقيق مجهول المصدر بالشرقية

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أن وحدة التدخل السريع قامت برفع (35980) طن قمامة ومخلفات مباني بواقع (1799) نقلة خلال شهر نوفمبر الماضي ، حيث تم رفع (8820) طن قمامة ومخلفات مباني من (النقطة الوسيطة بالغار - منطقة الجمباز) بمركز الزقازيق بواقع (441) نقلة ، بالإضافة لرفع (5520) طن قمامة ومخلفات من (النقطة الوسيطة ) بمركز أبو كبير بواقع (276) نقله ،ورفع (240) طن مخلفات مبانى من حي أول الزقازيق بواقع (12) نقلة فضلاً عن رفع (17660) طن قمامة ومخلفات مباني من المقلب العمومي بمركز بلبيس بواقع (883) نقلة كما تم رفع (3740) طن قمامة ومخلفات مباني من محيط مصرف أكوه بمدينة القنايات بواقع (187) نقلة وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المتخصصة المقالب العشوائية تجمعات القمامة تحسين الرؤية البصرية جميع مراكز ومدن المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين سلامة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

ترشيحاتنا

بناء كنيسة أرثوذكسية.. شكر خاص من بوتين للشيخ محمد بن زايد

تشييع جنازة أول ضحايا المركب الغارقة باليونان في عزبة البرج

القباج: 33800 متطوع على مستوى الجمهورية لتوعوية وحماية الشباب من تعاطي المخدرات

عبدالله السعيد ينضم لبعثة بيراميدز في بريتوريا قبل مواجهة صن داونز ..صور

قمة المناخ كوب 28.. قضايا تنتظر الحسم على طاولة قادة العالم| تقرير

الوطنية للانتخابات: 15 ألف قاض يشرفون على الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

فيديو

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ