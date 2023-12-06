زخم الحرب .. بايدن يكشف عن منح الكونجرس أعظم هدية لـ بوتين

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، الكونجرس إلى تنحية الخلافات الحزبية جانبا وتمرير حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا على الفور، محذرا من أن الفشل في القيام بذلك قد يمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استعادة الزخم في الحرب.

وقال بايدن، في بيان متلفز في البيت الأبيض: “لا يمكننا الانتظار … يحتاج الكونجرس إلى تمرير تمويل تكميلي لأوكرانيا … بصراحة، أعتقد أنه من المذهل أننا وصلنا إلى هذه النقطة في المقام الأول. الجمهوريون في الكونجرس مستعدون لمنح بوتين أعظم هدية يمكن أن يأمل فيها”.

ويبدو أن جهود دعم أوكرانيا وإسرائيل وصلت إلى طريق مسدود حيث يصر الجمهوريون على ربط المساعدات بإجراءات الهجرة التي يعارضها الديمقراطيون.

وتحولت إحاطة سرية لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، إلى مباراة صراخ حزبية، وبدا أن احتمالات توافق الحزبين في أي وقت قريب تتلاشى مع توجه مجلس الشيوخ نحو التصويت يوم الأربعاء.

ونبهت إدارة بايدن الكونجرس بالفعل إلى أن الأموال المخصصة لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام، مما يترك الجمهورية السوفيتية السابقة عرضة لهجوم روسي جديد.

وطلب البيت الأبيض 61 مليار دولار إضافية من المساعدات وقال إن منعها “سيجعل من السهل على بوتين أن يفوز”، كما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.