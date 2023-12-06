بايدن: روسيا ستهاجم دول الناتو بعد الانتصار في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه واثق من أن روسيا ستهاجم دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بعد الانتصار في أوكرانيا.

وأضاف بايدن، في بيان متلفز من البيت الأبيض، دعا فيه الكونجرس إلى دعم تخصيص مساعدات إضافية إلى كييف: "إذا استولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا؛ فلن يتوقف وسيستمر في التحرك ومهاجمة حليف في الناتو".

ويبدو أن جهود دعم أوكرانيا وإسرائيل وصلت إلى طريق مسدود، حيث يصر الجمهوريون على ربط المساعدات بإجراءات الهجرة التي يعارضها الديمقراطيون.

وتحولت إحاطة سرية لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، إلى مباراة صراخ حزبية، وبدا أن احتمالات توافق الحزبين في أي وقت قريب تتلاشى مع توجه مجلس الشيوخ نحو التصويت يوم الأربعاء.

ونبهت إدارة بايدن الكونجرس بالفعل إلى أن الأموال المخصصة لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام، مما يترك الجمهورية السوفيتية السابقة عرضة لهجوم روسي جديد.

وطلب البيت الأبيض 61 مليار دولار إضافية من المساعدات وقال إن منعها “سيجعل من السهل على بوتين أن يفوز”، كما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.