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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تخاطر بخسارة الحرب مع روسيا إذا تأخرت المساعدات الأمريكية

صدى البلد

أصدر رئيس الأركان الأوكراني أندريه ييرماك تحذيراً صارخاً بشأن العواقب المحتملة لحرب أوكرانيا مع روسيا إذا قامت الولايات المتحدة بتأخير المساعدات العسكرية. 

 

وفي حديثه في واشنطن، أكد رئيس الأركان الأوكراني أندريه ييرماك على "الخطر الكبير" المتمثل في خسارة الحرب إذا فشل الكونجرس في الموافقة على اتفاق للحصول على مساعدات إضافية، مما يجعل من "المستحيل" تحرير الأراضي التي استولت عليها روسيا.

 

تم التعبير عن مخاوف رئيس الأركان الأوكراني أندريه ييرماك قبل أن يقوم الرئيس الأوكراني زيلينسكي فجأة بإلغاء اجتماع عبر الفيديو مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بينما كان الكونجرس يتداول حول اقتراح البيت الأبيض للحصول على تمويل جديد لدعم أوكرانيا في صراعها المستمر مع روسيا. وكان من المقرر أن يكون الاجتماع بمثابة إحاطة سرية لأعضاء مجلس الشيوخ حول التطورات الجديدة في الحرب.

 

واجهت حزمة المساعدات المقترحة، التي تتجاوز 60 مليار دولار، عقبات في الكونجرس، وخاصة بين بعض الجمهوريين في مجلس النواب الذين يشككون في تخصيص أموال الضرائب الأمريكية لدعم جهود الحرب في أوكرانيا. وقد دعا البيت الأبيض إلى وضع مشروع قانون شامل يشمل تدابير مختلفة، بما في ذلك تمويل إسرائيل، وأمن الحدود مع المكسيك، ودعم تايوان.

 

جدير بالذكر أن التمويل متوقف منذ أسابيع، مع ظهور خلافات حول النهج التشريعي والأولويات. وينقسم الجمهوريون حول ما إذا كان عليهم التصويت بشكل منفصل على كل مقترح تمويل، حيث يربط البعض دعمهم لتمويل أوكرانيا بإجراءات إضافية تهدف إلى الحد من الهجرة عبر الحدود الجنوبية ــ وهو الشرط الذي رفضه الديمقراطيون.

 

أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن الحاجة الملحة للدفاع عن الديمقراطية، قائلاً: "إذا سقطت أوكرانيا، فسوف يستمر بوتين في المضي قدماً. وسيتشجع المستبدون في جميع أنحاء العالم. وستدخل الديمقراطية، هذه التجربة الكبرى والنبيلة، عصر الانحدار". ومع ذلك، يعتقد بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مثل جون كورنين من ولاية تكساس، أن الاقتراح "ليس لديه فرصة أن يصبح قانونًا" ويطالبون بإعطاء الأولوية للأمن الأمريكي على المساعدات للدول الأخرى.

 

ومع تطور المناقشات في الكونجرس، تتم مراقبة الوضع عن كثب، في ظل عدم اليقين بشأن مصير حزمة المساعدات. ومن ناحية أخرى، تضيف زيارة اللورد كاميرون، وزير خارجية المملكة المتحدة، إلى الولايات المتحدة بعداً دبلوماسياً للمناقشات، وربما تؤثر على الكونجرس لحمله على تمرير حزمة الدعم التي تشتد الحاجة إليها لأوكرانيا.

رئيس الأركان الأوكراني أوكرانيا أندريه ييرماك

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