عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يكشف عن توجيه الجمهوريين ضربة قوية لـ أوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن المعارضة ممثلة في الحزب الجمهوري تطلق النار على ركبة أوكرانيا من خلال ربط تخصيص أموال جديدة لدعم أوكرانيا بتنفيذ لمطالبها الصارمة لإصلاح الحدود والهجرة.

وأضاف بايدن، في خطاب متلفز: “إنهم الآن يطلقون النار حرفياً على ركبة أوكرانيا في ساحة المعركة ويضرون بأمننا القومي” .

وأبدى الرئيس الأمريكي، استعداده للبحث عن حل وسط مع الجمهوريين، لكنهم، بحسب قوله، يرفضون تقديم التنازلات وإجراء حوار هادف.

وقال بايدن: "في أول يوم لي في منصبي، أوضحت أن الكونجرس بحاجة إلى إصلاح نظام الهجرة المعطل لأننا نعلم أنه معطل، وأنا مستعد لفعل المزيد".

بايدن: روسيا ستهاجم دول الناتو بعد الانتصار في أوكرانيا

أوكرانيا تخاطر بخسارة الحرب مع روسيا إذا تأخرت المساعدات الأمريكية

وأضاف: "المفاوضات ضرورية، لا يستطيع الجمهوريون الحصول على كل ما يريدون دون تسوية بين الحزبين.. هذا ليس الحل".

الرئيس الأمريكي بايدن أوكرانيا الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

رسميًا.. ننشر أسماء المُستبعدين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة على شفا الانهيار التام

بايدن: روسيا ستهاجم دول الناتو بعد الانتصار في أوكرانيا

زخم الحرب .. بايدن يكشف عن منح الكونجرس أعظم هدية لـ بوتين

واشنطن بوست : حماس خدعت الجيش الإسرائيلي

إسرائيل تكشف مفاجآت مدوية بشأن هجوم حماس في 7 أكتوبر

سيناتور أمريكي: كييف قد تصبح مدينة روسية.. وبوتين سيزحف على أوروبا

روسيا: الغرب يفضل عدم ملاحظة الكارثة الإنسانية في غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب على غزة مستمرة لبعض الوقت ونحاول إنقاذ الرهائن

ترشيحاتنا

بكامل نجومه.. قائمة الاتحاد السعودي منافس الاهلي في كأس العالم للأندية

الأقصى في خطر| الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لهذا السبب

تطور جديد في إصابة محمد عبد المنعم مع الأهلي

أحمال بدنية وخطط تكتيكية.. الأهلى يواصل استعداداته لشباب بلوزداد الجزائري| شاهد

قرّبنا | أحمد موسى يزف نبأ سارًا بشأن أزمة أسعار السكر

إسماعيل هنية: الأمم المتحدة يجب أن تتحرّر من القيود الأمريكية والإملاءات الإسرائيلية|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

تسبب التسمم والعجز الجنسي.. طبيبة تحذر من استخدام حلل الجرانيت والسيراميك

أقمار صناعية وطائرات عسكرية في جناح شركة إيرباص بمعرض إيديكس 2023.. صور

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

فيديو

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

مستمرون في فتح معبر رفح|مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتحذر من هذه الكارثة

منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ