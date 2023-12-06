بايدن يكشف عن توجيه الجمهوريين ضربة قوية لـ أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن المعارضة ممثلة في الحزب الجمهوري تطلق النار على ركبة أوكرانيا من خلال ربط تخصيص أموال جديدة لدعم أوكرانيا بتنفيذ لمطالبها الصارمة لإصلاح الحدود والهجرة.

وأضاف بايدن، في خطاب متلفز: “إنهم الآن يطلقون النار حرفياً على ركبة أوكرانيا في ساحة المعركة ويضرون بأمننا القومي” .

وأبدى الرئيس الأمريكي، استعداده للبحث عن حل وسط مع الجمهوريين، لكنهم، بحسب قوله، يرفضون تقديم التنازلات وإجراء حوار هادف.

وقال بايدن: "في أول يوم لي في منصبي، أوضحت أن الكونجرس بحاجة إلى إصلاح نظام الهجرة المعطل لأننا نعلم أنه معطل، وأنا مستعد لفعل المزيد".

وأضاف: "المفاوضات ضرورية، لا يستطيع الجمهوريون الحصول على كل ما يريدون دون تسوية بين الحزبين.. هذا ليس الحل".