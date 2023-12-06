عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: هدفنا الاستماع لكل الأفكار والرؤى

أحمد فوزي ممثل حملة
أحمد فوزي ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

قال النائب أحمد فوزي ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الانتخابات الرئاسية المصرية الحالية تتميز بالحيادية، وهذا أمر لم نشهده على مدار تاريخ الدولة المصرية.

 

وأضاف "أحمد فوزي" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تنسيقية شباب الأحزاب خلقت حالة من الحوار المشترك، الذي يجمع بين شركاء العمل العام والسياسي، متايعا: نستهدف المصلحة العامة للدولة.

 

وأكمل: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتفق على رؤية مشتركة للخروج بحلول إيجابية لصالح الوطن، مشددا على أن التنسيقية خلقت حالة التشاور والتحاور لم تكن متواجده من قبل.

 

ولفت إلى أن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تمتاز بأنها منفتحة على الجميع، حيث قمنا بالعديد من اللقاءات، للاستماع لكل الأفكار والرؤى فيما يتعلق بمستقبل الدولة المصرية.
 

السيسي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية تنسيقية شباب الاحزاب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

رسميًا.. ننشر أسماء المُستبعدين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

بالصواريخ.. انفجارات قوية تهز أرجاء القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو للغاز

أونلاين .. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

قمة الجولة.. التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

لتوعية الطلاب.. شاهد نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية داخل إحدى المدارس بالإسكندرية

شروط مسابقة الـ 30 ألف معلم

تشكيل مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض نهايته الموت.. طبيبة تكشف عن حالة طالب في لحظاته الاخيرة بالحياة

رسالة غير متوقعة من هاني الناظر بعد إصابته بالسرطان

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

إنذار شديد اللهجة.. شباب بلوزداد الفرصة الأخيرة لكولر قبل المونديال

فيديو

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ