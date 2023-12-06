ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: هدفنا الاستماع لكل الأفكار والرؤى

قال النائب أحمد فوزي ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الانتخابات الرئاسية المصرية الحالية تتميز بالحيادية، وهذا أمر لم نشهده على مدار تاريخ الدولة المصرية.

وأضاف "أحمد فوزي" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تنسيقية شباب الأحزاب خلقت حالة من الحوار المشترك، الذي يجمع بين شركاء العمل العام والسياسي، متايعا: نستهدف المصلحة العامة للدولة.

وأكمل: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتفق على رؤية مشتركة للخروج بحلول إيجابية لصالح الوطن، مشددا على أن التنسيقية خلقت حالة التشاور والتحاور لم تكن متواجده من قبل.

ولفت إلى أن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تمتاز بأنها منفتحة على الجميع، حيث قمنا بالعديد من اللقاءات، للاستماع لكل الأفكار والرؤى فيما يتعلق بمستقبل الدولة المصرية.

