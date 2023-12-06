عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شروط السماح لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات الرئاسية.. أيمن عقيل يوضح

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تحدث أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن الشروط الواجب توافرها في منظمات المجتمع المدني لقبول متابعتها لمسار الانتخابات.

وقال "أيمن عقيل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة "دي إم سي"، إنه يجب أن يكون للجمعية سابق خبرة في الانتخابات، وتتميز بالشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى أن تكون مسجلة طبقا للقانون في دولتها.

وأكمل: تمت الموافقة على طلب 5 منظمات دولية، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن الدول التي تسمح للمنظمات بمتابعة الانتخابات، تتميز بالديمقراطية والشفافية.

وشدد على أن الانتخابات الرئاسية في الخارج شهدت مشاركة واضحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وطالبنا بزيادة عدد لجان التصويت في الخارج، لتشمل كافة المواطنين.

الانتخابات الانتخابات الرئاسية مؤسسة ماعت الانتخابات الرئاسية في الخارج منظمات المجتمع المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

رسميًا.. ننشر أسماء المُستبعدين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

أونلاين .. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

قمة الجولة.. التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

لتوعية الطلاب.. شاهد نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية داخل إحدى المدارس بالإسكندرية

شروط مسابقة الـ 30 ألف معلم

تشكيل مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

دعاء للأخت والصديقة بالسعادة والتوفيق .. اللهم اختر لها ما يليق بقلبها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض نهايته الموت.. طبيبة تكشف عن حالة طالب في لحظاته الاخيرة بالحياة

رسالة غير متوقعة من هاني الناظر بعد إصابته بالسرطان

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

إنذار شديد اللهجة.. شباب بلوزداد الفرصة الأخيرة لكولر قبل المونديال

فيديو

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ