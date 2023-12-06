شروط السماح لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات الرئاسية.. أيمن عقيل يوضح

تحدث أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن الشروط الواجب توافرها في منظمات المجتمع المدني لقبول متابعتها لمسار الانتخابات.

وقال "أيمن عقيل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة "دي إم سي"، إنه يجب أن يكون للجمعية سابق خبرة في الانتخابات، وتتميز بالشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى أن تكون مسجلة طبقا للقانون في دولتها.

وأكمل: تمت الموافقة على طلب 5 منظمات دولية، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن الدول التي تسمح للمنظمات بمتابعة الانتخابات، تتميز بالديمقراطية والشفافية.

وشدد على أن الانتخابات الرئاسية في الخارج شهدت مشاركة واضحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وطالبنا بزيادة عدد لجان التصويت في الخارج، لتشمل كافة المواطنين.