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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم 28 متدربا من الحاصلين على برنامج إعداد القادة بالشرقية

صدى البلد

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 28 من العاملين بالديوان العام والمراكز والمدن ومديريات الطب البيطري وقطاع الأزهر والصيدلة ، والحاصلين على برنامج اعداد القادة و دورة (أساسيات التحول الرقمي) والتي أقيمت بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام وذلك بمنحهم شهادات تقدير تشجيعاً لهم ولاجتيازهم الدورات بنجاح لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أشاد المحافظ بمركز التدريب وتنمية المواد البشرية التابع للديوان العام والذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية وتبادل الخبرات التطبيقية لرفع مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية وطلبة الجامعات والشباب وذلك لكونه أول مركز معتمد من المجلس الأعلى للجامعات ، قائلا أننا نسعى بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء أكاديمية للتدريب والتأهيل والتخطيط الإستراتيجي لتقديم دورات ومنح تدريبيه وإعداد مدربين أكفاء لديهم القدرة على العمل والعطاء.

طالب المحافظ المكرمين بتطبيق ما تم دراسته خلال الدورات التدريبية من مقترحات ومشروعات جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري ، مشيراً إلى أهمية التدريب لتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتأهيل قيادات شابة لتقلد المناصب القيادية.

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ومن جانبها أوضحت الدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية أن الهدف من الدورات التدريبية تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري والتدريب على استخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثة لضبط منظومة العمل، وذلك تماشياً مع خطة الدولة، ودعما لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذي يأتي في قلب عملية الإصلاح الإداري.

ومن جانبهم أعرب المكرمون عن امتنانهم لاستقبال المحافظ لهم وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير نظراً لتميزهم خلال مشاركتهم في الدورات التدريبية، مؤكدين جاهزيتهم للبدء فوراً في تطوير وتحسين منظومة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وعلى هامش التكريم تطرق محافظ الشرقية إلى أهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة وأن يشارك كل مواطن بالإدلاء بصوته واختيار رئيس الجمهورية وأن نقدم للعالم مشهد حضاري يليق بإسم وطننا الغالي مصر.

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