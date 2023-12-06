أول تعليق من بايدن على تورطه في صفقات نجله المشبوهة

رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاتهامات الموجهة له حول تورطه في الأعمال التجارية لنجله هانتر.

بعد خطاب بايدن، الذي دعا فيه الكونجرس إلى دعم تخصيص مساعدات إضافية إلى كييف، قال أحد المراسلين إن لديه سؤالا «يتعلق بأوكرانيا والصين» واستشهد بنتائج استطلاع حديث للرأي مفاده أن «ما يقرب من 70٪ من الأمريكيين، بما في ذلك 40٪ من الديمقراطيين، يعتقدون أن الرئيس الأمريكي تصرف بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي في سياق مصالح الشركة العائلية».

وقال بايدن، ردا على طلب أحد المراسلين شرح “التفاعل مع شركاء ابنه وشقيقه الأجانب”: “إنها مجرد مجموعة من الأكاذيب!”.

وقال الرئيس الأمريكي ردا على بيانات الاستطلاع التي استشهد بها الصحفي وكرر مرة أخرى: «لن أفعل ذلك، إنها كذبة»، وبعد ذلك أنهى خطابه فجأة.

وفي وقت سابق، قالت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن، تلقى مبالغ شهرية من المال من شركة نجله هانتر.

وتجري اللجنة التي يسيطر عليها الجمهوريين تحقيقا لإثبات تورط الرئيس الأمريكي في عمليات تجارية لأقاربه، وسط مزاعم بأنهم استخدموا اسمه لتسهيل العمليات التجارية في جميع أنحاء العالم.

وقالت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي في بيان صحفي: “اليوم، أصدر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، سجلات مصرفية تظهر أن الكيان التجاري لهانتر بايدن، Owasco PC، قدم مدفوعات شهرية مباشرة إلى جو بايدن”.

وأوضحت اللجنة أن “شركة Owasco PC، بدورها، تلقت أموالا من شركات مرتبطة بالدولة الصينية وأشخاص وشركات أجنبية أخرى”.

وأكدت أن “المدفوعات إلى جو بايدن من حساب شركة Owasco PC تظهر أن الرئيس، على عكس تصريحاته الخاصة، عرف وشارك واستفاد من العلاقات التجارية لأقاربه في الخارج”.